Escocia vs. Suiza: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Escocia y Suiza se enfrentan este martes 29 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Escocia se juega buena parte de sus chances en la Liga de Naciones este martes 29 de septiembre, cuando reciba a Suiza en la segunda fecha del grupo. El local necesita sumar tras el tropiezo inicial y el rival no le va a regalar nada.

Es la segunda jornada del certamen y ninguno de los dos quiere quedar relegado tan pronto. Suiza llega como favorita, pero en este cruce la historia ha sido más pareja de lo que indica el presente de cada uno.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Escocia arrancó la Liga de Naciones con un empate sin goles como visitante ante Eslovenia, un resultado que la dejó en la posición 32 con apenas un punto. No fue la mejor manera de abrir el certamen y ahora, de local, necesita otra imagen para no quedar complicada en la tabla del grupo.

Suiza, en cambio, llega con el envión de una goleada: 3-0 de visitante frente a Macedonia del Norte en su debut. Esa victoria la tiene novena en la clasificación general con puntaje ideal, y llega a este partido con la confianza de quien ya mostró contundencia en el arranque del torneo.

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El historial entre Escocia y Suiza

El historial entre ambos está bastante parejo: de once enfrentamientos, Escocia ganó cuatro, Suiza se quedó con tres y hubo cuatro empates. En goles la diferencia es mínima, 18 para los suizos contra 16 de los escoceses, lo que confirma que nunca fue una serie de goleadas.

El antecedente más reciente es de la Eurocopa 2024, cuando igualaron 1-1. Antes de eso hay resultados de todo tipo, incluida una victoria por 3-2 de Escocia en 1957, lo que muestra que esta rivalidad viene de lejos y no tiene un dominador claro.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 19/06/2024 Escocia vs. Suiza 1-1 UEFA European Championship 28/02/2006 Escocia vs. Suiza 1-3 Friendlies 18/06/1996 Escocia vs. Suiza 1-0 UEFA European Championship 07/09/1993 Escocia vs. Suiza 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 09/09/1992 Suiza vs. Escocia 3-1 UEFA World Cup Qualifiers 11/09/1991 Suiza vs. Escocia 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 17/10/1990 Escocia vs. Suiza 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 30/03/1983 Escocia vs. Suiza 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 17/11/1982 Suiza vs. Escocia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 06/11/1957 Escocia vs. Suiza 3-2 UEFA World Cup Qualifiers

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 3 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 5 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 6 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 7 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 8 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 9 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 10 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 11 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 14 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 15 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 16 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 17 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 39 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 40 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 41 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 43 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 44 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 13:00 hs

Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

Escocia y Suiza se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Escocia suma 1 punto en el torneo.

suma 1 punto en el torneo. Suiza suma 3 puntos tras vencer a Macedonia del Norte.