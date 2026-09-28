Dónde ver EN VIVO Eslovenia vs. Macedonia del Norte por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Eslovenia y Macedonia del Norte se enfrentan este martes 29 de septiembre, en el Stozice Stadium, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El martes 29 de septiembre, el Stozice Stadium abre sus puertas para un duelo que ya es mano a mano en la tabla de la Liga de Naciones, con Eslovenia obligada a mostrar algo más que lo que dejó en su debut.

Ninguno de los dos ganó en la primera fecha y los puntos empiezan a pesar en un grupo parejo. Eslovenia es la favorita, pero necesita un triunfo para no quedar rezagada tan temprano.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Eslovenia arrancó el torneo con un empate sin goles de local ante Escocia, un resultado que le sirvió para sumar su primer punto pero que dejó dudas sobre su capacidad de generar juego ofensivo. Con apenas un partido disputado, el equipo se ubica en la mitad baja de la tabla general y sabe que un nuevo tropiezo lo complicaría en la lucha por el ascenso de categoría.

Macedonia del Norte, en cambio, llega golpeada tras la goleada 3-0 que sufrió como local frente a Suiza. La visita todavía no sumó puntos en el grupo y buscará en Eslovenia la chance de reencontrarse con un resultado positivo, en un contexto donde cualquier descuido puede dejarla al margen de la pelea por meterse entre los mejores del certamen.

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El historial entre Eslovenia y Macedonia del Norte

El historial entre ambos suma siete encuentros y muestra una ligera ventaja para Macedonia del Norte, que ganó cuatro veces por una sola de Eslovenia, con dos empates en el medio. En materia de goles también manda la visita, con 13 tantos convertidos contra 7 de los eslovenos. El antecedente más reciente fue el empate 1-1 de 2021, que mantuvo la paridad reciente entre las dos selecciones.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/06/2021 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 1-1 Friendlies 10/10/2019 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 23/03/2016 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-0 Friendlies 14/11/2012 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 3-2 Friendlies 23/03/1994 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 2-0 Friendlies 27/10/1993 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-4 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 3 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 5 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 6 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 7 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 8 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 9 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 10 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 11 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 14 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 15 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 16 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 17 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 39 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 40 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 41 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 43 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 44 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

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Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 13:00 hs

Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

En síntesis