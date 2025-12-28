Edinson Cavani justificó su flojo presente en Boca y su fatídico gol errado ante Alianza Lima: “Es parte del show”

Se termina un nuevo año negativo para Boca Juniors, pero hay luz al final del túnes. Es que el club de la Ribera consiguió la clasificación para la Copa Libertadores 2026 y regresará al máximo certamen de clubes de CONMEBOL tras dos años de ausencia.

Así, el Xeneize tendrá la oportunidad de volver a luchar por la séptima, aunque aún hay repercusiones por la eliminación a manos de Alianza Lima en la fase previa de la Libertadores 2025. Edinson Cavani, por el insólito errado debajo del arco vacío, aún es señalado como uno de los máximos responsables.

A casi un año de aquel episodio, el delantero uruguayo dialogó este domingo con DSports y no evitó hablar de aquel error que le costó caro a Boca: “Hay goles que son más puntuales, que quedan. Como por ejemplo que gol que no pude hacer para entrar a la copa, contra Alianza”.

“Lo analicé mil veces. Fue una situación en la que me toca picar primero al primer palo, jugármela con el defensor, chocar y caer, girar y levantarme rápido. Muchas veces, cansado y con poco oxígeno, te mareás. Tiré la patada por instinto, inercia de que estoy al lado del arco. Y la tiré tarde”, completó sobre la acción que hizo que todos los hinchas de Boca se agarraran la cabeza.

Cavani habló sobre su mal presente y el impacto de las redes sociales

“Uno empieza a ver lo que realmente es el mundo del fútbol. Hoy en día las redes sociales están constantemente actualizando, poniendo noticias, novedades… Uno ya está grande y más o menos percibe las cosas. Uno sale cuando las cosas van saliendo bien o mal. Yo no soy de mirar las redes sociales para avalar mi trabajo o darme cuenta”, inició el charrúa sobre su actualidad entre lesiones y bajos rendimientos.

Y se explayó al hacer referencia sobre las críticas: “Soy consciente porque vivo para el fútbol, como profesional he vivido para el fútbol. Soy muy observador, estoy todo el tiempo pensando y analizándome. En algún momento te van a castigar y en otros no. En algunos momentos podés ser definitorio y en otros no te van a salir las cosas igual. Es parte del show”.

El Matador se prepara para afrontar el último año de su contrato con Boca. A pocas semanas de cumplir 39 años, el goleador intentará recuperar regularidad para tener revancha por la Libertadores que no logró conseguir en 2023 ante Fluminense en el Maracaná.

