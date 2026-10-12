El trabajo especial de Paredes tras su desgarro en Boca: cuándo podría volver a jugar

El capitán del Xeneize se desgarró y se perderá partidos importantísimos, pero apunta volver para uno más que especial.

En el tramo final del semestre, cuando Boca Juniors comenzará a pelear por los 4 títulos a los que aspira, Leandro Paredes sufrió un desgarro y será baja por al menos tres semanas. Así, Rodolfo Arruabarrena se las deberá arreglar para reemplazar a su capitán y figura indiscutida.

De arranque, el campeón del mundo en Qatar 2022 se perderá la serie de semifinales de Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. Pero también será baja para algunos de los partidos del tramo final de la temporada regular del Torneo Clausura 2026.

En Planeta Boca Juniors, Luciano Cofano reveló el plan especial que tiene el mediocampista para volver lo más pronto posible a las canchas y disputar uno de los compromisos cruciales de este semestre.

“Está trabajando con un kinesiólogo de su confianza, con el que trabaja hace muchísimos años. Está yendo todos los días a su casa a trabajar con él. Paredes sabe que necesita descansar y parar. No es este momento, pero no fue su elección. Fue por obligación. Toca esto. Se apunta a que Paredes vuelva al clásico”, explicó el periodista.

"Paredes está trabajando con un kinesiólogo todos los días para recuperarse lo antes posible" 5️⃣🔥 pic.twitter.com/9YDSOqgUUv — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) October 12, 2026

Lo cierto es que Boca y River chocarán el próximo 1 de noviembre en La Bombonera y en el marco de la Fecha 15, la anteúltima del Torneo Clausura. No solo será un partido clave para el Xeneize de cara a los Playoffs y la Tabla Anual, sino que puede encontrar al Millonario aún peleando por la clasificación.

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Los partidos que se perdería Leandro Paredes con Boca

Vasco da Gama (L) | Ida de las semifinales de la Copa Sudamericana | 13/10

| Ida de las semifinales de la Copa Sudamericana | 13/10 Talleres de Córdoba (L) | Torneo Clausura | 16/10

| Torneo Clausura | 16/10 Vasco da Gama (V) | Vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana | 20/10

| Vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana | 20/10 Independiente (V) | Torneo Clausura | 25/10

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