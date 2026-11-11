En su primer semestre en la Liga MX, el volante le abrió la puerta al Tri. Sus lazos con México.

A los 29 años, Martín Sarrafiore atraviesa una nueva etapa de su carrera, esta vez con la camiseta de Atlante. Proveniente de O’Higgins en el fútbol chileno, el volante ofensivo aceptó la propuesta del club de la Liga MX y ahora incluso sueña con representar a la Selección de México.

A pesar de que es argentino, nacido en Villa Ballester, se mostró abierto a obtener la nacionalidad mexicana, algo que podría tramitar a través de su madre, oriunda de la ciudad portuaria de Tampico.

Antonio Pérsico, abuelo de Sarrafiore y exdelantero, se casó con una mexicana y tuvo a su hija mientras vestía la camiseta del club de la ciudad. Esta historia acerca al volante ofensivo a la posibilidad de representar al Tri en un futuro cercano.

“Sería algo muy lindo pertenecer al país que vio crecer a mi mamá, vio nacer a mi abuela. Toda la carrera soñaba con que yo llegue acá a México y se me hizo posible ahora gracias al Atlante. Mi mamá tiene una alegría inmensa”, dijo a TyC Sports el jugador que pasó por las inferiores de Boca y Huracán y que jugó en la Primera de Independiente.

Sarrafiore con la camiseta de Atlante. (Foto: Getty)

“Si me llega a tocar nacionalizarme lo haría con mucho orgullo”, destacó el volante que enfrentó a Boca este año en los Playoffs de la Copa Sudamericana. Pero agregó: “Es un tema más burocrático”.

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El Piojo Herrera lo tiene en cuenta para México

El entrenador de la Selección de México no solo se mostró al tanto de la posibilidad de contar con él, sino que se mostró abierto a convocarlo: “Si mantiene el nivel, va a llamar la atención. Él es mexicano, su mamá es mexicana, tiene esas raíces”.

Los números de Martín Sarrafiore en Atlante

Desde su arribo a Atlante a mediados de 2026, Sarrafiore disputó un total de 13 compromisos con esta camiseta. En más de mil minutos en cancha, el argentino ya aportó 3 goles y 1 asistencia.

Datos clave

Martín Sarrafiore podría jugar para México porque su madre nació en Tampico .

podría jugar para porque su madre nació en . Piojo Herrera está dispuesto a convocar al mediocampista si mantiene su nivel en Atlante .

está dispuesto a convocar al mediocampista si mantiene su nivel en . 3 goles y 1 asistencia logró en 13 partidos disputados durante 2026.