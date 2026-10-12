Miguel Merentiel, picante en la previa de Boca vs. Vasco da Gama: “Siempre me quieren sacar”

El uruguayo apuntó contra los críticos que ponen en duda su capacidad para jugar de centrodelantero en el Xeneize.

Miguel Merentiel es uno de los futbolistas que más opiniones encontradas genera entre los hinchas de Boca. En medio de ese contexto, en la previa de la serie contra Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, rompió el silencio y se refirió a lo que se habla mediáticamente a pesar de que logra imponerse por su regularidad.

De hecho, ya acumula 63 goles con la camiseta del Xeneize desde su arribo a principios de 2023 procedente desde Palmeiras y es el 24° máximo artillero de la historia de la institución. Sin ir más lejos, fue considerado titular indiscutido con todos los cuerpos técnicos que estuvieron al frente del plantel del conjunto de la ribera en los últimos casi 4 años.

Miguel Merentiel, Leandro Paredes y Lautaro Blanco. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN, fue contundente. “A mí siempre me tienen en duda y me quieren sacar“, sentenció Merentiel con un tono tajante. Inmediatamente después, reveló la clave y manifestó: “Siempre termino dando la cara porque trabajo, lo hago de la mejor manera y me sacrifico para que lleguen mis momentos“.

Pocos segundos después, aseguró: “Siempre en cada partido es una final para mí. No dejo pasar la oportunidad“. Por otro lado, el delantero uruguayo fue sincero y expresó: “Me siento bien jugando de ‘9’. Sé que no soy un gran cabeceador pero busco con movimientos y trato de darle para adelante. Alguna pelota por partido me va a quedar para convertir“.

"A MI ME PASA SIEMPRE QUE ME TIENEN EN DUDA, QUE ME QUIEREN SACAR"



🇺🇾 Miguel Merentiel



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A su vez, la Bestia confesó algunos detalles desconocidos. “Trato de decirle a mis compañeros cuáles son mis cualidades para moverme en el área y que me busquen en esos momentos“, reveló el goleador charrúa. No conforme con esa declaración, también soltó: “De 9 o doble 9 no me cambia, donde el entrenador me necesite yo voy a estar“.

Por último, hizo una promesa si Boca se consagra campeón de la Copa Sudamericana. “Puede ser, si. No tengo ningún tatuaje. Hasta nacieron mis hijos y no me hice nada“, deslizó sobre la pregunta del periodista ante un posible tatuaje. Por último, culminó: “Ojalá en algún momento se me dé por hacerme, sería algo lindo que sea de Boca“.

¡LA PROMESA DE LA BESTIA! Miguel Merentiel dijo que si a Boca le va bien en la CONMEBOL #Sudamericana, se hace un tatuaje del Xeneize.



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