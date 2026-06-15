Quién es Trézéguet: perfil, estadísticas, trayectoria y vida personal del delantero y figura de Egipto

El delantero de 31 años que brilla en Al-Ahly, busca ser la sorpresa africana y convertirse en una leyenda de su país.

Ya comenzó la Copa del Mundo 2026 y una de los países que intentará dar el golpe sobre la mesa es la Selección de Egipto. En ese sentido, uno de los referentes del equipo es Trézéguet, quien intentará liderar a sus compañeros para conseguir una participación histórica que marque un antes y un después en la nación ubicada en el norte de África.

Su verdadero nombres es Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, aunque es conocido mundialmente por su apodo. El mismo se debe a su parecido con David Trezeguet, impuesto por su entrenador cuando se desempeñaba en las divisiones inferiores de Al-Ahly, elenco que actualmente representa de manera profesional y siendo la principal figura, goleador y pieza fundamental.

Trézéguet, delantero de la Selección de Egipto. (Getty Images)

Con 31 años, el extremo izquierdo polifuncional busca aliarse con Mohamed Salah en el último tercio del campo de juego, con el claro objetivo de ser la gran revelación del Mundial. Así las cosas, el nacido el 1° de octubre de 1994 en Kafr el-Sheij, quiere agrandar aún más su legado en Egipto, que ya es sumamente importante al ser idolatrado por buena parte los ciudadanos.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, cuántos años tiene y dónde juega Trézéguet?

Fecha de nacimiento: 1 de octubre de 1994.

1 de octubre de 1994. Lugar de nacimiento: Kafr el-Sheij.

Kafr el-Sheij. Edad actual: 31 años.

31 años. Equipo actual: Al-Ahly.

Estadísticas y presente en Al Ahly

Partidos jugados (Temporada): 33.

33. Goles: 18.

18. Asistencias: 1.

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El camino de Trézéguet en la Selección de Egipto

Fecha de debut absoluto: 30 de agosto de 2014 (Amistoso vs. Kenia).

30 de agosto de 2014 (Amistoso vs. Kenia). Títulos ganados con la Selección: 0.

0. Partidos jugados con la Mayor: 96.

96. Goles marcados con la Mayor: 23.

23. Mundial anterior: no clasificó.

Trézéguet, delantero de la Selección de Egipto. (Getty Images)

Cotización y contrato de Ryan Mendes

Cuánto vale: Según el sitio especializado Transfermarkt, su pase está tasado en 4,5 millones de euros .

Según el sitio especializado Transfermarkt, su pase está tasado en . Contrato: Tal como lo indica su convenio con Al-Ahly, el delantero egipcio tiene un vínculo vigente hasta el 30 de junio de 2030.

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Trayectoria de Trézéguet