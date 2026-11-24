El marcador central, de enorme rendimiento en la final de la Sudamericana, utilizó sus redes sociales con una foto del recuerdo.

Facundo Herrera, popularmente conocido como Jagger, fue una de las grandes figuras de Boca en la final Copa Sudamericana. los de Rodolfo Arruabarrena se impusieron por 2 a 0 con tantos de Ascacibar y Merentiel y lograron quedarse con el certamen continental.

El plantel llegó al país, fue recibido por su gente y ya hubo cambio de chip pensando en el duelo del próximo miércoles ante Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura. En la antesala de este encuentro, Jagger Herrera compartió un emotivo recuerdo en sus redes sociales.

Jagger, fanático hincha de Boca desde chico, compartió una foto junto a Leandro Paredes, cuando éste atravesaba su primer ciclo en el Xeneize. Herrera, que por entonces era un nene, se sacó una foto con el mediocampista y la compartió en sus redes sociales.

“Los sueños están para cumplirse“, acompañaba a la foto de Herrera con Paredes. Además, agregó: “Gracias, capitán” y lo arrobó al mediocampista. Sin lugar a dudas, un emotivo recuerdo para el futbolista que está dando sus primeros pasos en Primera División.

Los números de Herrera en Boca

Jagger hizo su estreno oficial en Boca en este 2026. Desde entonces hasta la actualidad acumula un total de 17 partidos jugados, en los que marcó un gol -fue el agónico contra Independiente en Avellaneda- y ya cuenta con dos títulos en su vitrina: la Liga 2026 y la Copa Sudamericana.

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