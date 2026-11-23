El Xeneize vuelve a enfocarse en el plano local donde buscará la clasificación a los cuartos de final.

Boca Juniors se prepara para afrontar los octavos de final del Torneo Clausura 2026. En La Bombonera, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena buscarán este miércoles dar un paso más hacia otro título frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.

El club de la Ribera ya abrochó la Tabla Anual y la Copa Sudamericana, pero va por más. En Barranquilla, el Vasco había avisado que su plantel iba a volver al trabajo este lunes y ya están preparando el duelo ante la Lepra.

En ese contexto, el DT de Boca analiza cambios para manejar el descanso de sus futbolistas más desgastados en la última seguidilla de partidos. Así, podría haber hasta 5 cambios con respecto al equipo que inició la final ante Atlético Mineiro el último sábado.

Así, la alineación de Boca podría ser con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Sebastián Villa, Enner Valencia, Leonel Flores o Alan Velasco.

Boca va por más tras la Copa Sudamericana. (Foto: Getty)

Los próximos partidos de Boca

25 de noviembre: Boca vs. Independiente Rivadavia – octavos del Torneo Clausura

29 de noviembre: Boca vs. Gimnasia La Plata – cuartos del Torneo Clausura (en caso de clasificar)

2 de diciembre: Boca vs. Platense – final Copa Argentina

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