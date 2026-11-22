El Xeneize se impuso por 2 a 0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla y conquistó su tercera Copa Sudamericana.

Boca puso fin a una racha de 18 años sin títulos internacionales y se consagró campeón de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena se impusieron por 2 a 0 ante un flojo Atlético Mineiro y dieron la vuelta olímpica en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, que tuvo amplia mayoría de hinchas del Xeneize en las tribunas.

Como era de esperar, un evento de esta magnitud tuvo una importante cobertura a nivel mediático, tanto en Sudamérica como en Europa. Los principales portales del mundo pusieron foco en dos cuestiones: en el desmayo de Leandro Paredes en plena entrevista y en la victoria en sí.

Por otro lado, los medios de Chile pusieron el foco en Palacios y Alarcón, los de Uruguay en Merentiel y Lozano, los de Colombia en Villa y Montero. Mientras que en Marca de España focalizaron en los festejos de los hinchas en el Obelisco, con una cobertura audiovisual.

Boca fue ampliamente superior a Atlético Mineiro y se quedó con la Copa Sudamericana, pero los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena no se pueden relajar ya que quedan partidos importantes en el tramo final del año: la final de la Copa Argentina y los playoffs del Torneo Clausura.

Así reflejaron los medios del mundo la conquista de Boca

Marca – España

Marca – España

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As – España

Mundo Deportivo – España

Gazzetta dello Sport – Italia

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Corrierre dello Sport – Italia

L´Equipe – Francia

The Sun – Inglaterra

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Redgol – Chile

Ovación – Uruguay

Ge Globo – Brasil

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El Espectador – Colombia

ABC – Paraguay

Depor – Perú

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