Todas las novedades del Xeneize de este domingo 22 de noviembre, un día después de ser campeón de la Copa Sudamericana.

Todo lo que el hincha de Boca tiene que saber este domingo 22 de noviembre de 2026, un día después de ser campeón de la Copa Sudamericana. El itinerario post consagración, hablaron Lautaro Blanco y Santiago Ascacibar, cómo está Leandro Paredes, las chicanas contra River y mucho más.

El itinerario de Boca post cosagración

La delegación sale del hotel a las 12:15 de Colombia (14:30 de Argentina) y a las 14 horas (16hs) parte desde Barranquilla con destino hacia Buenos Aires y llegará por la noche al Aeropuerto de Ezeiza. Un dato importante a tener en cuenta es que se cambió el horario por Leandro Paredes, caso contrario tenía que quedarse para ser atendido por los médicos de la clínica.

El estado de salud de Leandro Paredes

Según pudo saber BOLAVIP, fue trasladado en ambulancia a una clínica para realizarse los estudios correspondientes y conocer a detalles de qué se trataba su cuadro, ya que le costaba recuperarse. Allí, además, le hicieron controles exhaustivos debido a que no parecía ser un simple golpe de calor, típico tras estar expuesto a altas temperaturas.

Lo cierto es que Boca reveló el parte médico. “Leandro Paredes mareado por las vueltas, todo ok por acá“, sentenció la cuenta oficial de la institución a través de un posteo en las redes sociales. De esta manera, la plataforma del club le puso ironía a la situación que protagonizó el capitán y subió un video en el que se ve al capitán ya en óptimas condiciones.

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La revelación de Lautaro Blanco

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN, habló en nombre del plantel y fue contundente. “Este equipo se muere por ganar, le gusta que la gente esté contenta y seguiremos“, sentenció Blanco en primera instancia. Pocos segundos más tarde, el defensor redobló la apuesta y aseguró: “Este equipo no se relaja en ningún momento“.

El lateral izquierdo es el futbolista con más minutos en el año del plantel y el que más jugó desde que llegó Rodolfo Arruabarrena, lo que evidencia su importancia en el equipo. Sin embargo, cabe recordar que entrenó diferenciado durante la última semana, pero eso no le impidió ser titular y disputar todo el encuentro para levantar un nuevo trofeo.

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La confesión de Ascacibar post título

En una entrevista exclusiva con TNT Sports al término de la final de la Copa Sudamericana, el volante fue sincero. “Toda la vida soñé con que corearan mi nombre“, confesó Ascacibar en primera instancia. Pocos segundos más tarde, también sentenció: “Uno está más que agradecido y feliz por eso. Me emociona un montón“.

El Ruso convirtió el 1-0 del Xeneize a los 15 minutos del primer tiempo, que empezó a torcer la historia para el lado del conjunto de la ribera. Fiel a sus características, apareció dentro del área rival para aprovechar un rebote y no dudó: de volea, rompió el arco y desató un delirio. De yapa, 3 minutos antes había anotado pero fue anulado por posición adelantada.