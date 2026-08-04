Encuesta Bolavip: los hinchas de Boca no dudaron y eligieron a qué 9 debe llegar

El Xeneize va a la carga por un delantero de área y hay dos nombres puntuales en carpeta, ambos fueron ofrecidos y uno podría llegar.

Prácticamente desde que llegó, Rodolfo Arruabarrena le pidió a los dirigentes por un delantero de área. En Boca hay delanteros, pero pocos cumplen con la función del clásico 9. De hecho, al Xeneize se lo vio falto de gol en los primeros partidos del semestre. Juan Román Riquelme escuchó el pedido del entrenador y ya negocia por atacantes.

En las últimas horas llegaron ofrecimientos a Boca y dos jugadores que interesaron son Enner Valencia y Chimy Ávila, que ya había estado en el radar del Xeneize en el último mercado de pases, pero finalmente se había quedado en Real Betis.

Ante este panorama, tanto Arruabarrena como la dirigencia analizaron ambos nombres y hay uno que pica en punta para llegar: se trata de Enner Valencia que llegaría con el pase en su poder luego de su paso por Pachuca de México, elenco en el que jugó en la última temporada.

Enner Valencia jugó el Mundial 2026 para Ecuador. (Foto: Getty).

Los hinchas de Boca dieron su veredícto

Bolavip propuso una encuesta para los hinchas de Boca en su canal de WhatsApp -Yo soy de Boca- y en apenas unas horas hubo más de cinco mil votos. La pregunta fue a cuál de los dos delanteros preferían que llegue como refuerzo: 4.500 votaron por Enner Valencia, mientras que 1.300 lo hicieron por Ávila.

La encuesta de Bolavip.

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