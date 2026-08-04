El problema que tendrá Coudet en River tras la llegada de los 8 refuerzos

El entrenador del Millonario tendrá que definir los cambios en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana y dejará refuerzos afuera.

Tras un mal inicio del semestre con cuatro derrotas consecutivas, la dirigencia de River continúa trabajando en el mercado de pases, en el que ya cerraron las llegadas de ocho refuerzos y aún se mantiene expectantes para finalizar las negociaciones para sumar a Thiago Almada.

Esta cantidad de refuerzos que tendrá a disposición Eduardo Coudet para la segunda parte de la temporada también le trae un dolor de cabeza ya que tendrá un problema que resolver pensando en los cambios en la lista de buena fe para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe de Colombia.

Es que, para esta instancia del certamen continental el Millonario podrá hacer hasta cinco cambios en esta lista. Es por eso que por lo menos tres refuerzos quedarán marginados de esta instancia de mata-mata, en la que iniciarán como visitantes para luego definir en el Monumental.

Nicolás Otamendi y Ángel Correa son los dos que tienen asegurada su presencia en la lista. Luego, hay otros seis nombres para tres lugares. En este sentido, por lo menos uno de los dos entre Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán se meterán para ser una variante en la ofensiva.

Con Borré y Beltrán dentro de la lista, solo queda lugar para un nombre y son cuatro los candidatos: Giovanni González, Mauro Arambarri, Tobías Andrada y Francisco Ortega. Ante la lesión de Acuña, el lateral izquierdo ex Vélez es quien cuenta con mayores chances de ingresar y debutar ante Independiente Santa Fe.

Un dato para tener en cuenta es que si Thiago Almada se confirma como refuerzo suma un dolor de cabeza más, ya que será una nueva variante para ingresar en la lista, y de esta manera otro de los jugadores mencionados anteriormente quedaría marginado en esta instancia.

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Cabe destacar que en caso de avanzar a los cuartos de final se podrán realizar otros tres cambios en la lista. Es por eso que otros tres suplentes contarán con chances de estar presentes para esta llave, y así darle un importante abanico de posibilidades a Coudet, que cuenta con un plantel corto.

En cuanto a las salidas de la lista de buena fe, Juan Fernando Quintero, Franco Armani, Maximiliano Meza, Paulo Díaz y los marginados en el predio de Cantilo saldrán de la lista, por lo que se achicará la cantidad de jugadores que tendrá el ‘Chacho’ de cara a los mata-mata.

Datos claves

Eduardo Coudet enfrentará un problema para inscribir refuerzos en la Copa Sudamericana.

enfrentará un problema para inscribir refuerzos en la Copa Sudamericana. River Plate solo podrá realizar cinco cambios en su lista de buena fe.

solo podrá realizar cinco cambios en su lista de buena fe. Francisco Ortega asoma como opción en la lista por la lesión de Acuña.