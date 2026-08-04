Boca hoy: convocados vs. Estudiantes, Chimy Ávila y Valencia en el radar, inminentes salidas y más

La jornada del 4 de agosto tiene a Boca concentrando de cara al duelo con Estudiantes, que será este miércoles. El mercado de pases y el equipo que puede parar Rodolfo Arruabarrena son lo más destacado del martes. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Mauricio Benítez es buscado por un equipo de Europa

Mientras negocia por la llegada de un delantero de área por pedido del entrenador Rodolfo Arruabarrena, la dirigencia de Boca también se encuentra a la espera de resolver el futuro de los cinco futbolistas que se encuentran marginados ya que no son tenidos en cuenta por el DT.

Uno de estos jugadores es Mauricio Benítez, quien regresó al club en este mercado de pases luego de estar a préstamo en el Royal Antwerp, y que tiene un nuevo ofrecimiento por parte del elenco belga para regresar, esta vez, a través de una transferencia definitiva.

Valencia y Chimy Ávila

Caídas las negociaciones por David Romero, Nicolás Fernández y Lucas Passerini, el elenco de la Ribera ya tiene en carpeta a otros dos nombres de delanteros que se encuentran en libertad de acción, por lo que podrían facilitarse sus llegadas a la institución

Según pudo saber Bolavip, tanto Enner Valencia como Ezequiel Ávila están en carpeta del Xeneize en este mercado de pases. En ambos casos, los jugadores fueron ofrecidos y tuvieron el visto bueno de Arruabarrena para iniciar con las primeras gestiones formales.