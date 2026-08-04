Los hinchas de River piden por su vuelta en plena crisis, pero una cláusula lo impide a corto plazo

El Millonario atraviesa un presente complicado y muchos fanáticos piden por la repesca de una joven promesa que ya debutó en Primera.

En River se viven jornadas complicadas. Los resultados deportivos no ayudan, el entrenador está en la mira, mientras que el foco central está en el mercado de pases. Este martes se cerró la llegada de Francisco Ortega, mientras que se espera hacer lo mismo con Thiago Almada en los próximos días. En lo que respecta a salidas, habrá novedades importantes, especialmente con aquellos jugadores que fueron apartados.

River no mostró su mejor versión futbolística en las últimas fechas y los hinchas se expresaron tanto en el Estadio Monumental como también en las redes sociales. El foco de las críticas está en la falta de futbolistas creativos que sean capaces de romper líneas. Uno de los nombres que apareció mucho en los últimos días fue el de Cristian Jaime, mediocampista ofensivo que había debutado en Primera de la mano de Gallardo.

Jaime se marchó a préstamo a Peñarol por un año, aunque en un comienzo se estableció que el Millonario podría repescarlo a fin de 2026 en caso de considerarlo, aunque con una cláusula que lo hace sumamente complicado. Si el mediocampista disputa más de 360 minutos, no podrá haber repesca. Cabe destacar que Jaime lleva jugados 203 minutos y se estima que muy pronto llegará a los 360.

¿Por qué River puso esa cláusula?

El Millonario cedió a Cristian Jaime para que sume rodaje en Primera División y entendió que Peñarol era una gran opción para él. Se colocó la cláusula de repesca pensando en que el futbolista juegue y sume minutos, que fue la finalidad del préstamo. Como nadie aseguraba que eso sea así, si para fin de año, el volante no tenía el tiempo en cancha esperado, los de Núñez podrían volver a contar con él.

Cristian Jaime en Peñarol. (Foto: Prensa Peñarol).

Un detalle no menor es que Cristian Jaime empezó con el pie derecho en Peñarol y el entrenador contó con él en varios partidos. El pibe formado en River mostró sus condiciones y dejó muy buenas sensaciones, por lo que llegará pronto a los 360 minutos y el Millonario recién podrá volver a contar con él a mediados de 2027.

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