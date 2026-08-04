Verón apuntó contra River por la situación de los apartados de Cantilo

El Millonario tomó la decisión de separar a varios jugadores de su plantel antes del inicio de la pretemporada y varios siguen buscando club.

Una de las situaciones que más controversia trajo en el mundo River fue la decisión de apartar de golpe a 15 futbolistas. Si bien es cierto que ninguno había tenido un gran rendimiento, las maneras fueron polémicas. El club optó por separarlos, que no viajen a la pretemporada en Alicante y buscarles salidas, pero no todos los casos fueron iguales.

Entre los apartados aparecen jugadores como Germán Pezzella, Ian Subiabre o Santiago Lencina, que se formaron en las Inferiores del club. Por otro lado, están los casos de Kevin Castaño o Maximiliano Salas, que llegaron hace un año a cambio de mucho dinero y ahora se desvalorizaron.

Quien se refirió a este asunto fue Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata. La Bruja habló como ex jugador y no tanto como dirigente, se manifestó en contra de la decisión del Millonario y destacó que le pareció raro que entre los borrados haya futbolistas formados en el club.

Juan Sebastián Verón. (Foto: Getty).

¿Qué dijo Verón sobre los apartados en River?

La Bruja dialogó con Atentos Pinchas y dijo: “Como jugador no me gustaría esa situación, nosotros como dirigentes tuvimos situaciones y tratás de mantenerlo dentro del plantel, más allá de que sepa que no lo vas a tener en cuenta o le buscás una salida”.

Además, agregó: “Particularmente, como ex jugador no lo veo bien y no me gustaría estar en esa situación porque además hay jugadores que salieron del club y apartarlos de esa forma me parece raro, pero que se yo, son decisiones muy particulares”.

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#EDLP | En la nota con #AtentosPinchas , Juan Sebastián Verón no se guardó nada y cuestionó la gestión de Stefano Di Carlo en River.

El presidente de Estudiantes de la Plata dio sobre opinión sobre los jugadores que se encuentran apartados en el plantel liderado por el “Chacho”… pic.twitter.com/TnJOWCYjpU — CRISTIAN GIGLI (@gigli_cristian) August 4, 2026

La situación de cada uno de los apartados de Cantilo

Ian Subiabre: tiene todo arreglado para ir a préstamo a Tigre.

tiene todo arreglado para ir a préstamo a Tigre. Maximiliano Salas: se marcha a préstamo a Independiente Rivadavia.

se marcha a préstamo a Independiente Rivadavia. Santiago Lencina: será jugador de Burgos de España.

será jugador de Burgos de España. Matías Viña: Flamengo no acepta la interrupción del préstamo, por lo que su salida es complicada y podría quedarse hasta fin de año sin jugar.

Flamengo no acepta la interrupción del préstamo, por lo que su salida es complicada y podría quedarse hasta fin de año sin jugar. Kendry Páez: para interrumpir su préstamo se necesita el aval del Chelsea. Le buscan club en Europa y hay dos clubes interesados que podrían avanzar en los próximos días.

para interrumpir su préstamo se necesita el aval del Chelsea. Le buscan club en Europa y hay dos clubes interesados que podrían avanzar en los próximos días. Fabricio Bustos: ninguna oferta que llegó le interesó al club y la predisposición del jugador no es la mejor.

ninguna oferta que llegó le interesó al club y la predisposición del jugador no es la mejor. Germán Pezzella: los clubes que lo sondearon lo buscan como agente libre, pero todavía no hubo acuerdo entre el jugador y River.

los clubes que lo sondearon lo buscan como agente libre, pero todavía no hubo acuerdo entre el jugador y River. Kevin Castaño: empezaron a analizar algunas propuestas de préstamos. Fue ofrecido al fútbol mexicano, pero sin éxito. Lo buscó Vasco da Gama, pero finalmente fue por Santiago Sosa. Está en el radar de Atlético Mineiro.

empezaron a analizar algunas propuestas de préstamos. Fue ofrecido al fútbol mexicano, pero sin éxito. Lo buscó Vasco da Gama, pero finalmente fue por Santiago Sosa. Está en el radar de Atlético Mineiro. Matías Galarza Fonda: su participación en el Mundial 2026 le dio vidriera. Lo quiso Estudiantes, pero su deseo es marcharse a Europa. Lo sondeó Bologna, pero finalmente no avanzó. Se estima que su destino está en el Viejo Continente.

su participación en el Mundial 2026 le dio vidriera. Lo quiso Estudiantes, pero su deseo es marcharse a Europa. Lo sondeó Bologna, pero finalmente no avanzó. Se estima que su destino está en el Viejo Continente. Giuliano Galoppo: su situación es delicada porque pasó a estar imposibilitado para jugar por una deuda con un viejo representante. Lo quiso Rosario Central, pero su deseo es pasar a Europa.

DATOS CLAVE

Juan Sebastián Verón cuestionó la decisión de River Plate de apartar a varios futbolistas.

cuestionó la decisión de River Plate de apartar a varios futbolistas. Juan Sebastián Verón afirmó que como exfutbolista y dirigente no comparte separar jugadores.

afirmó que como exfutbolista y dirigente no comparte separar jugadores. River Plate mantiene deportivamente apartados a varios jugadores de su plantel profesional.