Por pedido de Sampaoli, Enner Valencia está cerca de ser nuevo refuerzo de Talleres

Luego de un flojo debut en el Torneo Clausura con caída incluida ante Newell’s en condición de local, y sumado a que no llegó a un acuerdo para incorporar a Alexis Cuello, en los últimos días del mercado de pases Talleres de Córdoba salió en búsqueda de sumar a otro centrodelantero para competir con Ronaldo Martínez.

En este sentido, todos los cañones apuntan a Enner Valencia, el experimentado delantero ecuatoriano de 36 años que se encuentra en libertad de acción luego de marcharse de Pachuca de México, equipo en el que jugó durante la última temporada, en la que marcó 8 goles.

Según lo informado por el periodista Germán García Grova, las negociaciones por Valencia se encuentran avanzadas para que Valencia se convierta en nuevo refuerzo de la T, debido a que es un pedido expreso de Jorge Sampaoli, quien busca otra variante para la delantera de su equipo.

Cabe destacar que Sampaoli conoce bien a Valencia, debido a que ya lo dirigió en 2010, cuando compartieron en Emelec de Ecuador y el futbolista tenía 21 años. En esta temporada, solamente jugó 11 partidos, en los que convirtió un gol.

De esta manera, Talleres tiene hasta el viernes 31 por la noche para cerrar esta negociación, ya que allí termina el mercado de pases. Para liberar un cupo y extender las mismas, deberá primero transferir a un futbolista al exterior desde el 1° de agosto en adelante.

Los números de Enner Valencia en la última temporada

En la última temporada como jugador de Pachuca, el delantero ecuatoriano de 36 años disputó un total de 22 partidos, en los que convirtió ocho goles y aportó una asistencia. Además, recibió una tarjeta amarilla y fue expulsado en una oportunidad en 1365 minutos en cancha.

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