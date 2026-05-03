Barcelona de Guayaquil, próximo rival de Boca por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, no solo se encuentra sumergido en una profunda crisis de resultados, sino también, dicho por su propio entrenador César Farías, en una disputa interna que está enfrentando a jugadores, cuerpo técnico, miembros de la comisión directiva y a los propios hinchas.

Así de claro lo comentó el estratega venezolano, que primero se refirió a las falencias defensivas de sus dirigidos en el empate 1 a 1 con Manta FC, el último posicionado en la tabla de la liga ecuatoriana: ”Es el primer partido en el que sin que nos patearan al arco nos empatan. No me había pasado algo igual… No en el Barcelona, en mi carrera. Es increíble como en un saque de banda con superioridad númerica dentro del área generamos un penal en contra”.

Pero después de hacerse cargo de los errores dentro de la cancha, en plena conferencia de prensa, Farías expuso que el mal clima que se vive alrededor del plantel es algo que está diagramado: ”Pero seguramente tiene que ver el estado de angustia. He tenido estadios en contra completos y sigo haciendo mi trabajo. Pero hay un grupo que se tira en contra y que está orquestado. No quieren a Castillo que salió campeón con el club, no quieren al juvenil, no quieren al extranjero, no quieren a nadie. Entonces les da igual, eso es un plan que hay”.

En esa misma línea, agregó que su equipo precisa trabajar para vencer a aquellos que los quieren ver caer: ”Cuando te paras y ves, te das cuenta que es orquestado. Hoy tenemos una guerra interna que nos está golpeando y nosotros tenemos que tener la capacidad para salir adelante a pesar de esos núcleos que generan eso”.

👀 "TENEMOS UNA GUERRA INTERNA" 👀



🎤 César Farías luego del amargo empate en el Monumental ante el Manta, habló hasta de la hinchada.



🗣️"No quieren a Castillo que salió campeón, no quiere tal juvenil y no quieres al extranjero"#SucreDeportes pic.twitter.com/MkpJhmQWus — 📻 Sucre Deportes (@sucredeportesec) May 3, 2026

Barcelona de Guayaquil está tercero en la liga ecuatoriana y último en la Copa Libertadores

Barcelona de Guayaquil quedó tercero en la tabla de posiciones de la liga ecuatoriana. Con el empate 1 a 1 con el Manta, acumula 20 unidades producto de 5 victorias, 5 empates y 2 derrotas. En tanto que en la Copa Libertadores perdió los 3 partidos que disputó hasta entonces: 1 a 0 con Cruzeiro, 3 a 0 con Boca y 2 a 1 con Universidad Católica.

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Por lo tanto, si pierde con Boca este martes como local en el Estadio Monumental, ya no tendrá opciones para clasificar a los Octavos de Final. Y no solo eso, si Cruzeiro y Universidad Católica empatan tampoco le alcanzará con los dos partidos que le quedan para arrebatar el pase a los playoffs de la Copa Sudamericana.

En síntesis