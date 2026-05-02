Pese a la victoria ante Central Córdoba, los hinchas de Boca criticaron a un titular: “Hay que rescindirle”

En la tarde de Santiago del Estero, Boca venció 2-1 a Central Córdoba por la última fecha del Torneo Apertura 2026 y escaló a lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona A, al menos por unas horas. Los goles los convirtieron Alan Velasco y Milton Giménez en una ráfaga sobre el final del primer tiempo, pero los hinchas arremetieron contra Ángel Romero por su rendimiento.

Cabe recordar que el paraguayo llegó en condición de libre en el mercado de pases de principios de año, luego de quedar sin contrato tras su paso por el fútbol de Brasil. No están en dudas sus condiciones técnicas, pero su desempeño estuvo muy lejos de lo esperado hasta ahora, por lo que los simpatizantes no perdonaron la actuación que hizo sobre el campo de juego este sábado.

Lo cierto es que, a través de las principales redes sociales, los hinchas de Boca no perdonaron a Romero y se quejaron de su rendimiento ante Central Córdoba. No conforme con eso, también fueron por más y pidieron que se vaya del Xeneize a mitad de año. De hecho, sin más preámbulo, uno de los fanáticos que más destacó en X (ex Twitter), escribió: “Hay que rescindirle“.

Ángel Romero, delantero paraguayo de Boca. (Getty Images)

En la misma línea que dicho posteo, hubo otras publicaciones que también resaltaron: “Es para que no juegue más“, “es una verguenza de futbolista”, “es igual a su hermano, juegan cuando quieren, hacen lagunas el 90% del partido”, “me está decepcionando“, “es un burro”, “es horrible”, “qué jugador intrascendente, es malísimo” y “devuélvanlo”.

Los comentarios de los hinchas de Boca

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Lo ultimo que ve la pelota cuando la tiene romero pic.twitter.com/BvAUFSwgEH — esteban k (@etebangrone2) May 2, 2026

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