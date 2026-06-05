Fin del misterio: O’Higgins confirmó que recibirá a Boca en su estadio por la Copa Sudamericana

El conjunto chileno logró sostener su localía pese a las dudas por el aforo mínimo exigido por Conmebol para el duelo del 30 de julio.

Luego de varios días de incertidumbre, declaraciones cruzadas y gestiones ante Conmebol, Boca finalmente ya sabe dónde deberá enfrentar a O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana. El conjunto chileno confirmó oficialmente que hará de local en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, recinto con capacidad para poco más de 14 mil espectadores, pese a las dudas que existían por el aforo mínimo exigido por el organismo sudamericano.

La decisión no era un detalle menor. Según el reglamento del organismo sudamericano, para los cruces eliminatorios se exige un estadio con un aforo mínimo de 20 mil personas, motivo por el cual en Chile existían dudas concretas sobre si O’Higgins iba a poder jugar la serie en su cancha o tendría que mudarse a otra ciudad.

Sin embargo, desde el primer momento la dirigencia del club trasandino dejó en claro que su prioridad era recibir al Xeneize en Rancagua. Incluso, días atrás, habían reconocido públicamente que buscarían una excepción especial para evitar trasladar la localía al Estadio Nacional de Santiago o al Elías Figueroa Brander de Valparaíso, las alternativas que manejaban como plan B.

O’Higgins confirma que el partido ante Boca lo jugará en su cancha: el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua (14 mil espectadores aproximadamente).

Jueves 30/7 a las 21:30 hs. pic.twitter.com/LR7Cobjm2Y — Augusto Cesar (@Augustocesar22) June 6, 2026

Finalmente, el deseo de O’Higgins llegó a buen puerto y el club oficializó que el encuentro ante Boca se disputará el jueves 30 de julio desde las 21:30 en el Codelco El Teniente, escenario que ahora se prepara para recibir uno de los partidos más importantes de los últimos años para la institución chilena.

La serie comenzará previamente en La Bombonera durante la semana del 21 al 23 de julio y el ganador avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde ya espera Recoleta de Paraguay.