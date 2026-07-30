El ex Independiente fue titular en La Bombonera y quiere dar la sorpresa en Chile en el partido de revancha.

Este jueves por la noche, O’Higgins recibe a Boca por el partido de vuelta de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026. Apenas 7 días más tarde del encuentro que se disputó en Argentina, se enfrentan en territorio chileno para definir la serie que está 1-0 a favor del Xeneize. Sin embargo, Martín Sarrafiore se ilusiona con pasar de ronda…

Cabe recordar que fue titular y disputó 79′ en La Bombonera, por lo que es una de las voces más autorizadas del elenco trasandino. En ese sentido, el argentino de 29 años y con pasado en Inter de Porto Alegre e Independiente, se encargó de romper el silencio y palpitar la revancha contra el conjunto de la ribera, pero con mucha ambición deportiva.

Martín Sarrafiore, en Boca – O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Olé, el mediocampista ofensivo fue contundente. “Sabemos que la serie quedó abierta“, sentenció Sarrafiore en primera instancia. Pocos segundos más tarde, recordó el partido en La Bombonera y fue ahí cuando soltó: “Obviamente queríamos ganar y salimos a jugar el partido de igual a igual porque queríamos ganar“.

Inmediatamente después, el volante creativo redobló la apuesta. “Nos quedó una sensación positiva de que, a pesar de la derrota, sabemos que la serie está abierta y que en nuestra casa nos podemos hacer fuertes“, manifestó sin titubear el oriundo de Villa Ballester. No conforme con esa declaración, agregó: “Lo podemos sacar adelante sin duda“.

Martín Sarrafiore, en Boca – O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026. (@MartinSarrafiore)

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Claro que el rival de turno no es menor y le consultaron qué significaría eliminar a Boca. “Sería algo muy grande, muy lindo. Es un gran rival, con grandes jugadores, y tanto para mí como para mis compañeros y para el mismo club sería algo hermoso“, expresó el futbolista. Además, añadió: “Confiamos en que podemos y vamos a ir con todo para buscar esa clasificación“.

La figura de Leandro Paredes no pasa desapercibida. “Obviamente que él se busca sus espacios para agarrar la pelota y eso se ve en todos los partidos, es muy inteligente“, reconoció Sarrafiore sobre el capitán de Boca. “La verdad que es un gran jugador y tiene esa jerarquía…“, sumó a su análisis. Eso sí, también tiró: “Tienen otros jugadores también muy buenos, pero nosotros los pudimos contrarrestar bien”.

Martín Sarrafiore y Leandro Paredes, en Boca – O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026. (@MartinSarrafiore)

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El cuadro final de la Copa Sudamericana 2026