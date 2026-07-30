Qué canal pasa O’Higgins vs. Boca por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026: cómo ver en vivo y online

Todos los detalles relacionados a la transmisión del encuentro entre el Xeneize y el cuadro chileno.

Este jueves desde las 21:30 de Argentina, en el Estadio El Teniente, de Rancagua -Chile-, O’Higgins recibirá a Boca por la vuelta de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

En el compromiso de ida, el Xeneize se impuso por 1 a 0 en La Bombonera gracias al gol de Miguel Merentiel, por lo que parte con ventaja de cara a la clasificación, aunque la serie sigue abierta y se definirá en tierras trasandinas.

A diferencia del partido de ida, que se pudo sintonizar por ESPN y por Disney+, el duelo de vuelta se verá únicamente por Dsports y cuentas vinculadas a DirecTV. A continuación, todos los detalles.

Cómo ver O’Higgins vs. Boca por la Copa Sudamericana

Este encuentro podrá verse en vivo a través de la señal de DSports (canales 610 y 1610), así como también por las plataformas de Paramount+ y DGO. Por otro lado, Flow también transmitirá este partido en el canal 109, al tomar la señal original de DSports, tal como ocurrió en el Mundial.

Las posibles formaciones de Boca y O’Higgins

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

O’Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo.

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El cuadro de la Sudamericana 2026