Las dos bajas de Boca para el amistoso ante Athletico Paranaense en Salta

Boca Juniors inicia un nuevo proyecto con Rodolfo Arruabarrena al frente del equipo. El DT, que ocupa este rol por segunda vez en la institución, ya toma las decisiones en el mercado de pases junto a Juan Román Riquelme y tiene en la mira un amistoso internacional.

Este miércoles, en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, el club de la Ribera enfrentará a Athletico Paranaense pensando en el comienzo oficial del semestre con la Copa Argentina. Para enfrentar a los brasileños, el Vasco descartó a dos de sus figuras.

Según pudo saber BOLAVIP, Tomás Aranda no viajará con el plantel para priorizar su descanso. Cabe recordar que la joya estuvo con la Selección Argentina hasta el comienzo del Mundial y, en su regreso, jugó los dos amistosos no oficiales ante Defensa y Justicia en Casa Amarilla.

Tomás Aranda, en su debut en la Selección Argentina.

Por otro lado, Adam Bareiro todavía no se entrena a la par de sus compañeros tras haber sufrido un doble desgarro en el aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo. Por eso, no será exigido en esta oportunidad, priorizando su recuperación.

Cuándo es el debut de Boca en la Copa Argentina

El primer compromiso oficial en el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena en el Xeneize será ante Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina. Será el jueves 16 de julio a las 21.45 en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. El vencedor se enfrentará a Vélez Sarsfield en octavos de final.

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