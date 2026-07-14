La icónica camiseta del club de la Ribera tendrá un nuevo portador a partir del segundo semestre.

Boca Juniors iniciará este jueves de manera oficial su segundo semestre con Rodolfo Arruabarrena como flamante entrenador. El Vasco prepara a su equipo en su segundo ciclo y ya se confirmó un cambio importante en cuanto a los dorsales de los jugadores.

Es que, tras la rescisión del contrato de Edinson Cavani, la camiseta número 10 quedó vacante. Son pocos los futbolistas que están a la altura de ese desafío y que reúnen las condiciones para vestir ese dorsal, sobre todo en un club como el Xeneize.

Según pudo saber BOLAVIP, será Tomás Aranda el nuevo dueño de la ’10’ de Boca, es que usaron leyendas como Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez y Ángel Clemente Rojas y Beto Márcico, entre otras.

Tomás Aranda, en su debut en la Selección Argentina.

El jugador de 19 años, que debutó en la Primera del club de la Ribera en 2026, podría lucirla por primera vez este jueves cuando Boca se enfrente a Sarmiento de Junín en Rosario en el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina.

Los jugadores que Arruabarrena convocará ante Sarmiento

ARQUEROS : Leandro Brey y Javier García.

: Leandro Brey y Javier García. DEFENSORES : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. MEDIOCAMPISTAS : Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Alan Velasco, Tomás Aranda y Kevin Zenón.

: Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Alan Velasco, Tomás Aranda y Kevin Zenón. DELANTEROS: Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero y Milton Giménez.

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