Heinze recibió a Battaglia en el entrenamiento del Arsenal y posó con una camiseta de Boca

El ex entrenador del Xeneize viajó a Europa para perfeccionarse a la espera de nuevas oportunidades para volver al ruedo.

Uno de los grandes ídolos de la historia de Boca es Sebastián Battaglia, que como jugador lo ganó todo. En su rol de entrenador tuvo sus altibajos, pero fue campeón. Luego tuvo breves pasos por Huracán y San Miguel, por lo que ahora decidió recorrer Europa para formarse y lo muestra a través de sus redes sociales.

En estos días, Battaglia visitó el entrenamiento del Arsenal, donde lo recibió Gabriel Heinze. También compartió un grato momento junto a Mikel Arteta, entrenador principal de los Gunners. A través de sus redes sociales, el ex mediocampista compartió parte de la visita y aprovechó para regalarle al Gringo una camiseta de Boca.

“Estando en Londres, tuvimos la oportunidad de conocer el centro de entrenamiento del Arsenal y compartir una linda charla futbolera con Gaby Heinze sobre la dinámica de la relación entre el cuerpo técnico y la dirección deportiva, y las diferentes formas de trabajo. Muchas gracias a él, a Mikel Arteta, entrenador del equipo, y a Andrea Berta, director deportivo, por recibirnos y abrirnos las puertas del club”, escribió Battaglia en su posteo.

El objetivo de Sebastián Battaglia, que actualmente está vinculado a Jorge Reale pensando en las elecciones de 2027, es volver al ruedo tras lo que fueron sus pasos fallidos por Huracán y San Miguel. Para eso viajó a Europa a recorrer entrenamientos de grandes equipos. Todo indica que si Reale se convierte en presidente, Battaglia podría tener un segundo ciclo en el Xeneize.

La carrera de Sebastián Battaglia como entrenador

Boca Juniors | 2021 – 2022

Huracán | 2023

San Miguel | 2024 – 2025

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