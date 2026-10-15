Santiago Silva explicó cómo Boca puede darle vuelta la serie a Vasco da Gama

El uruguayo se mostró optimista de cara a la revancha en Río de Janeiro y le mandó su apoyo a Miguel Merentiel.

Boca Juniors cosechó una derrota ante Vasco da Gama en el partido de ida en La Bombonera. Sin embargo, la ventaja mínima a favor de los brasileños los deja con chances de remontar la historia en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

El Xeneize está obligado a ganar en el Estadio Maracaná para forzar los penales o, en caso de que la ventaja sea de dos o más goles, acceder en los 90 minutos a la instancia por el título en Barranquilla. Aún con Leandro Paredes entre algodones, un campeón en el club se mostró optimista de cara a la vuelta.

En diálogo con DSports Radio, Santiago Silva, exdelantero del club de la Ribera, analizó el rendimiento de Boca en el partido de ida y destacó que la remontada es posible en Río de Janeiro.

“Boca buscó por todos lados y mereció el empate. Boca es Boca y claramente lo puede dar vuelta con inteligencia”, comenzó el exatacante uruguayo sobre las chances del Xeneize en Brasil.

Y continuó sobre las claves del duelo: “Va a ser un encuentro con buen marco de público. Vasco demostró que es un equipo que puede manejar los tiempos del partido y quizá puede replegarse en algún momento”.

Silva le puso una ficha a Merentiel

“Para el delantero, el gol es amor. Veo mucho potencial en Merentiel y Valencia, más allá de que tengan cualidades diferentes. Valencia va mejor de arriba y Merentiel es más de salir a jugar. Soy un convencido de que Merentiel viene haciendo un trabajo muy bueno y que podría tener una oportunidad en la Selección Uruguaya”, comentó el goleador.

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Cuándo se juega la vuelta entre Vasco da Gama y Boca

Finalizada la novela y con el Estadio Maracaná a disposición, el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 entre Vasco da Gama y Boca Juniors se llevará a cabo el próximo martes 20 de octubre, desde las 21:30 horas de la República Argentina.

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