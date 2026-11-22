El gol de Matheo Machuca para el 1-0 de Argentina
¡ARGENTINA SE PUSO RÁPIDO EN VENTAJA!— DSPORTS (@DSports) November 22, 2026
Machuca metió el remate cruzado y marcó el 1-0 contra Mozambique.#MundialSub17EnDSPORTS#U17WC pic.twitter.com/Si1fRgN2si
Este domingo, la Selección Argentina se enfrenta a Mozambique por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo Sub-17, disputada en Qatar. El partido que se disputa en el Aspire Zone de Doha, cuenta con el arbitraje de Damian Sylwestrzak, es transmitido por TV Pública, TyC Sports y DSports, además del minuto a minuto en BOLAVIP.
La formación titular de la Selección Argentina
Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Mateo Mendizábal, Alex Cardozo; Matheo Machuca, Galo Escobar, Marcos Ortiz; Giovanni Baroni, Facundo Salinas, Juan Policella.
Los convocados de Argentina Sub-17
- Valentín Reigia – Argentinos Juniors
- Thiago Parga – Huracán
- Kevin Báez – Aldosivi
- Thiago Pérez – Huracán
- Julio Coria – Boca Juniors
- Álvaro Güich – Rosario Central
- Mateo Mendizábal – Banfield
- Bautista Giménez – River Plate
- Simón Escobar – Vélez Sarsfield
- Alex Cardozo – Lanús
- Matheo Machuca – Independiente
- Galo Escobar – River Plate
- Benjamín Vallejo – Vélez Sarsfield
- Marcos Ortiz – Belgrano
- Giovanni Baroni – Talleres
- Mateo Sánchez – Boca Juniors
- Alan Alcaraz – Argentinos Juniors
- Facundo Salinas – Vélez Sarsfield
- Emiliano Barrionuevo – Boca Juniors
- Tobías Goytía – River Plate
- Juan Policella – Vélez Sarsfield