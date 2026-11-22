El equipo que dirige Diego Placente quiere sumar su primer triunfo en la Copa del Mundo juvenil.

El gol de Matheo Machuca para el 1-0 de Argentina

¡ARGENTINA SE PUSO RÁPIDO EN VENTAJA!



Machuca metió el remate cruzado y marcó el 1-0 contra Mozambique.#MundialSub17EnDSPORTS#U17WC pic.twitter.com/Si1fRgN2si — DSPORTS (@DSports) November 22, 2026

Este domingo, la Selección Argentina se enfrenta a Mozambique por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo Sub-17, disputada en Qatar. El partido que se disputa en el Aspire Zone de Doha, cuenta con el arbitraje de Damian Sylwestrzak, es transmitido por TV Pública, TyC Sports y DSports, además del minuto a minuto en BOLAVIP.

La formación titular de la Selección Argentina

Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Mateo Mendizábal, Alex Cardozo; Matheo Machuca, Galo Escobar, Marcos Ortiz; Giovanni Baroni, Facundo Salinas, Juan Policella.

Los convocados de Argentina Sub-17