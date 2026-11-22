Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.
River vs. Lanús, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026: previa y minuto a minuto
El Millonario recibe al Granate en el Estadio Monumental por un lugar en los cuartos de final del certamen.
Así ingresa el público en el Estadio Monumental
🏟 Abrieron las puertas del Monumental y comienzan a ingresar los hinchas de River. pic.twitter.com/GmDvM0hBjP— La Página Millonaria (@RiverLPM) November 22, 2026
Primera convocatoria para un juvenil de River
Leonardo Ponzio convocó por primera vez a Benjamín Rodríguez, lateral derecho categoría 2007.
Así llegan River y Lanús
- Último partido de River: venció por 2-0 a Aldosivi de visistante.
- Último partido de Lanús: empató 1-1 con Central Córdoba de visitante.
Árbitro del partido
El juez principal designado para el choque entre River y Lanús es Pablo Dóvalo.
Pablo Dóvalo, árbitro argentino (Getty Images)
Probable formación de Lanús
Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore, Lucas Besozzi, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Alan Wlk.
Probable formación de River
River recibe a Lanús en busca de la clasificación
Comienza la cobertura del duelo entre el Millonario y el Granate en el Estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026.
River Plate y Lanús se enfrentan este domingo, desde las 19:00 hs en el Estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.
El Millonario quedó cuarto en su zona y se ganó el derecho de jugar de local ante el Granate, que finalizó quinto en la otra zona. El ganador de este cruce enfrentará al vencedor del choque entre Instituto y Huracán.