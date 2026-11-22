Comienza la cobertura del duelo entre el Millonario y el Granate en el Estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026.

Santiago Beltrán ; Giovanni González , Nicolás Otamendi , Lautaro Rivero , Marcos Acuña ; Tobías Andrada , Santiago Espíndola , Tomás Galván ; Thiago Almada ; Ángel Correa y Lucas Beltrán .

Nahuel Losada ; Tomás Guidara , Carlos Izquierdoz , Ronaldo De Jesús , Sasha Marcich ; Agustín Medina , Felipe Peña Biafore , Lucas Besozzi , Marcelino Moreno , Eduardo Salvio ; Alan Wlk .

El juez principal designado para el choque entre River y Lanús es Pablo Dóvalo .

🏟 Abrieron las puertas del Monumental y comienzan a ingresar los hinchas de River. pic.twitter.com/GmDvM0hBjP

El Millonario recibe al Granate en el Estadio Monumental por un lugar en los cuartos de final del certamen.

River Plate y Lanús se enfrentan este domingo, desde las 19:00 hs en el Estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

El Millonario quedó cuarto en su zona y se ganó el derecho de jugar de local ante el Granate, que finalizó quinto en la otra zona. El ganador de este cruce enfrentará al vencedor del choque entre Instituto y Huracán.