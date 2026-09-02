Kevin Zenón, cada vez más cerca de pasar a Atlas y ser dirigido por Hernán Crespo

El volante, habitual suplente para Arruabarrena, es seguido de cerca por el club mexicano, que podría realizar una oferta por él.

A pocas horas del partido contra Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina, Boca podría cerrar la salida de Kevin Zenón, habitual suplente para el entrenador Rodolfo Arruabarrena, ya que tiene una oferta por parte del fútbol de México.

Según pudo saber Bolavip, Atlas de México, elenco comandado por Hernán Crespo, es quien está interesado y en las últimas horas hizo un sondeo tanto para conocer la situación del futbolista de 25 años, como también para saber si el Xeneize está interesado en dejarlo salir.

En este sentido, la postura tanto del equipo argentino como la de jugador es la misma: que se de la transferencia para que Zenón siga su carrera en el elenco mexicano. Es por eso que ahora Atlas tiene la pelota y deberá realizar una oferta formal para hacerse de sus servicios.

Kevin Zenón podría marcharse de Boca.

En cuanto a este ofrecimiento, por ahora el club mexicano no determinó si lo hará a préstamo con opción de compra, o si bien intentará comprar un porcentaje de su pase. Cabe destacar que el mercado de pases de allí está abierto hasta el viernes 11 de septiembre, por lo que hay más de una semana para negociar.

Así las cosas, el partido ante Vélez por Copa Argentina podría ser el último de Zenón con la camiseta de Boca. En la era Arruabarrena, es un habitual suplente que ingresa en el complemento, por lo que no ve con malos ojos emigrar en búsqueda de mayor protagonismo en el campo de juego.

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Por otro lado, esta transferencia no le dará un cupo al Xeneize para incorporar, debido a que el mercado argentino cierra este 2 de septiembre. Si desea sumar a un futbolista por la salida de Zenón, podrá pedir un plazo de 10 días más como consecuencia de la lesión de Tomás Aranda, quien se fracturó el peroné y no podrá jugar hasta el año que viene.

Los números de Kevin Zenón en Boca

Desde su llegada al Xeneize a principios de 2024, el volante de 25 años disputó un total de 90 partidos, en los que convirtió 10 goles y aportó ocho asistencias. Además recibió seis tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 5398 minutos en cancha.

Datos clave

Atlas de México sondeó a Kevin Zenón , suplente en Boca , para incorporarlo.

sondeó a , suplente en , para incorporarlo. El mercado mexicano cierra el 11 de septiembre para formalizar la oferta.

cierra el para formalizar la oferta. Kevin Zenón suma 90 partidos y 10 goles en Boca desde 2024.