El lateral uruguayo destacó la calidad de su colega y se mostró ilusionado de cara a la final.

Boca Juniors va por el plato fuerte de este segundo semestre. El sábado, en Barranquilla, el club de la Ribera disputará la final de la Copa Sudamericana 2026 ante Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad en el norte de Colombia.

Mientras los hinchas van llegando de a miles al otro extremo de Sudamérica, los futbolistas del Xeneize se preparan para encarar el partido por el título internacional. En ese contexto, Leandro Lozano habló para ESPN sobre lo que se le viene a Boca.

El uruguayo, que se adueñó del lateral derecho con sus grandes rendimientos, habló sobre la calidad de Renan Lodi, el experimentado carrilero izquierdo de Atlético Mineiro a quien enfrentará por la misma banda en la definición del sábado.

“Renan Lodi es muy bueno al igual que todo Atlético Mineiro técnicamente, pero nosotros tenemos jugadores para frenar esas asociaciones por izquierda, estamos tranquilos por eso”, expuso el defensor sobre el brasileño con pasajes por Atlético de Madrid, Nottingham Forest, Olympique de Marsella y Al Hilal.

Renan Lodi, una de las grandes figuras de Atlético Mineiro. (Foto: Getty)

Y continuó, refiriéndose a la racha de 7 partidos sin ganar de su contrincante de este sábado: “No influye la racha del rival, es un partido único y hay que hacer un muy buen partido, es un equipo brasilero muy bueno tácticamente”.

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La posible alineación de Boca ante Atlético Mineiro

Por estas horas, el Vasco tiene una duda entre Alan Velasco y Tomás Aranda, con el resto definido. Si bien Milton Delgado y Lautaro Blanco llegaron a Colombia entre algodones, ninguno de los dos tendrá inconvenientes para afrontar esta final como titular.

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Datos clave

Leandro Lozano destacó a Renan Lodi previo a la final en Barranquilla.

destacó a Renan Lodi previo a la final en Barranquilla. Boca Juniors jugará la final de Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro este sábado.

jugará la final de Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro este sábado. Atlético Mineiro acumula una racha de 7 partidos sin ganar antes del duelo.