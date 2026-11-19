Boca llegó a Barranquilla y el equipo comienza a ultimar detalles para lo que será la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Además, Eduardo Domínguez advirtió al Xeneize y habló Jagger Herrera sobre su presente en el club.

Boca aterrizó en Barranquilla

El avión de Boca Juniors ya hizo contacto con la pista en Barranquilla y la final de la Copa Sudamericana está más cerca que nunca. El club de la Ribera enfrentará a Atlético Mineiro el próximo sábado 21 de noviembre a las 19.30, hora argentina, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Decenas de miles de hinchas del Xeneize cruzaron Sudamérica para acompañar al equipo y hacer fuerza para intentar cortar una racha de 18 años sin títulos internacionales. Para ello, Rodolfo Arruabarrena llevó al plantel completo, los 33 futbolistas, a tierras colombianas.

Jagger Herrera habló en la previa de la final

Facundo Herrera, popularmente conocido como Jagger por su look, es una de las grandes apariciones de Boca de este 2026. El marcador central, a base de grandes rendimiento, se ganó a pulso la titularidad. A días de enfrentar a Atlético Mineiro por la gran final de la Copa Sudamericana, el defensor dialogó con el sitio oficial del torneo y repasó todos los temas de interés.

Al ser consultado por su particular apodo -vinculado al líder de los Rolling Stones- afirmó: “No me molesta que me pregunten por los Rolling Stones porque ya lo tengo naturalizado, pero obviamente un poco me gustaría que me conozcan más por mi nombre“.

Eduardo Domínguez advirtió a Boca

En el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, por la final de la Copa Conmebol Sudamericana, Atlético Mineiro de Brasil se enfrentará a Boca en búsqueda del título continental y así cortar con una racha de cuatro derrotas consecutivas en este tipo de partidos.

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Tras la llegada del equipo a tierras colombianas, el entrenador del elenco brasileño, Eduardo Domínguez, habló con Conmebol, en donde se refirió a la actualidad que su equipo, que acumula siete partidos sin ganar, y se mostró confiado en poder dar la vuelta olímpica.

El posible XI de Boca para la final

Boca Juniors sueña con sumar más estrellas en la recta final del 2026 y lo que viene este sábado es nada menos que el plato fuerte. En Barranquilla, el Xeneize jugará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y este miércoles aterrizó en tierras colombianas.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de alegrías consecutivas con la victoria en el Superclásico, la conquista de la Tabla Anual y la clasificación a la final de la Copa Argentina. Pero este plantel no se conforma y quiere desatar más festejos.