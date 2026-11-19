Por llegar a la final, el Xeneize ya se aseguró más de 5 millones de dólares, pero la cifra podría dispararse en caso de un resultado exitoso el sábado.

Boca Juniors se encuentra en Barranquilla para disputar la final de la Copa Sudamericana 2026 ante Atlético Mineiro. El próximo sábado, a las 19.30 de Argentina, el Xeneize jugará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez con el objetivo de sumar una nueva estrella a nivel internacional.

El plantel de Rodolfo Arruabarrena tuvo un segundo semestre prácticamente perfecto hasta el momento y busca coronar en varios frentes luego de la conquista de la Tabla Anual. Esto no solo se traduce en éxito deportivo, sino que también impacta de forma positiva en la tesorería del club.

Por llegar hasta la instancia definitiva de la Copa Sudamericana, Boca aseguró un premio de 5.725.000 dólares repartidos por CONMEBOL. Aunque, claro está, esta sería la bolsa total para el Xeneize en caso de caer en el duelo definitorio ante el combinado brasileño.

Es que, de coronarse campeón, el elenco que cuenta con Leandro Paredes como capitán hará que la bolsa para el club de la Ribera se incremente hasta los 13.225.000 dólares con posibilidad de otros 125 mil dólares en caso de ganar el partido sin pasar por los penales.

La posible formación de Boca

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

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Los convocados de Boca

ARQUEROS : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García, Agustín Marchesín.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García, Agustín Marchesín. DEFENSORES : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Matías Satas, Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Matías Satas, Malcom Braida. VOLANTES : Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Alan Velasco, Joaquín Ruiz, Carlos Palacios.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Alan Velasco, Joaquín Ruiz, Carlos Palacios. DELANTEROS: Ángel Romero, Milton Giménez, Sebastián Villa, Tomás Aranda, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Enner Valencia, Adam Bareiro, Rodrigo Bacidalupe

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