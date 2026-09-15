Los millones que ganó Boca por clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana

El Xeneize empató en el Estadio Morumbí, se metió entre los 4 mejores y engrosó las arcas de la institución.

Por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, Boca Juniors igualó por 1-1 ante Sao Paulo este martes en el Estadio Morumbí y accedió a las semifinales. Así, el Xeneize está a 3 partidos del título y continúa haciendo caja.

Luego de haber quedado eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el Xeneize inició su recorrido en el certamen de segundo orden en CONMEBOL. Para llegar a cuartos de final había superado dos instancias, por lo que ya acumulaba dinero.

Por afrontar los Playoffs, donde avanzó por penales ante O’Higgins, el Xeneize embolsó 500 mil dólares, mientras que en octavos de final, donde superó a Recoleta, fueron otros 600 mil dólares. La clasificación a cuartos le aseguró 700 mil más, para un parcial de 1.8 millones de dólares.

La clasificación ante Sao Paulo depositó a Boca en las semifinales, que significarán más ingresos para el club de la Ribera. Solo por participar en esta instancia, la institución sumará a sus arcas 800 mil dólares más, para un total de 2.6 millones, aunque los premios grandes estarán en la final.

Los finalistas de esta edición de la Copa Sudamericana se enfrentarán con la motivación de obtener la gloria deportiva, pero también para sumar 10 millones de dólares, lo que se le otorgará al campeón, además de lo acumulado. En cambio, el subcampeón sumará otros 2.5 millones.

Publicidad

Cuándo es el próximo partido de Boca

Tras disputar la serie de Copa Sudamericana ante Sao Paulo, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena vuelve a enfocarse en el Torneo Clausura. El próximo duelo será el domingo 20 de septiembre a las 14.45 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Datos clave