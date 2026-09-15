Jugador por jugador: los puntajes de los futbolistas de Boca vs. Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026

Las calificaciones de los futbolistas del Xeneize luego del encuentro en el Morumbí.

Álvaro Montero (7): Otro gran partido del arquero colombiano, que respondió bien cada vez que lo exigieron. Se despacho con una tapada clave en el primer tiempo y no tuvo responsabilidad en el gol. Sobre el final, salió a cortar varios centros.

Leandro Lozano (8): Era el mejor jugador de Boca en el 0 a 0 y a eso le sumó el gol. Partidazo del uruguayo, muy firme en lo defensivo y criterioso cada vez que pasó al ataque.

Lautaro Di Lollo (7): Sólido partido del 2 de Boca, muy firme por abajo y todavía más en la vía aérea. Por milímetros, zafó de quedar enganchado en el gol anulado al Tricolor.

Facundo Herrera (6.5): Una vez más mostró una destacada participación, tanto a la hora de pasar la pelota como para ganar duelos defensivos. Sin embargo, como ante Vélez, falló en el cierre perdiendo a Domingos Duarte en el 1-1.

Lautaro Blanco (6): Esta vez, se lució mucho más en lo defensivo que en lo ofensivo. Impasable sobre la banda izquierda de la defensa, aún sin estar tan preciso de mitad de cancha para adelante.

Santiago Ascacibar (5): Un partido donde estuvo más enfocado en no desordenarse que pensando en el arco rival. Tuvo una chance de zurda en una de las pocas veces que pisó el área rival.

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Leandro Paredes (6): Al igual que sus compañeros, el partido lo invitó más a defender que a tener la pelota y atacar. Aún así, pudo filtrar alguno de esos pases que solo él puede dar para incomodar a Sao Paulo.

Milton Delgado (5): Su prematuro regreso tras la lesión estuvo lejos de ser perfecto. Mucho despliegue para lo defensivo pero varias imprecisiones para entregar la pelota.

Leonel Flores (5): Esta vez jugó por la derecha, donde más cómodo se había mostrado desde su debut en Primera, pero no pudo destacarse. Más malas que buenas en el primer tiempo y mucho más sacrificio que juego en el segundo. Salió en los últimos 10′ por Ángel Romero.

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Miguel Merentiel (5): La gran mayoría de sus intervenciones fueron lejos del arco y casi no tuvo chances de gol. Aún así, hizo un gran esfuerzo para presionar y tratar de forzar el error de la defensa de Sao Paulo.

Alan Velasco (5): Venía en levantada, pero no jugó un buen partido. La noche pedía su desequilibrio y capacidad de ganar en el uno contra uno, pero no logró desnivelar en ningún momento. Su salida para que entre Villa fue el primer cambio.

Sebastián Villa (5): El partido pedía su ingreso, pero no lo justificó. Parecía un escenario ideal para él con campo abierto para contraatacar, pero no se lució.

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Ángel Romero (-): Jugó pocos minutos para ser evaluado.

Tomás Belmonte (-): Jugó pocos minutos para ser evaluado.

Enner Valencia (-): Entró sobre el final.