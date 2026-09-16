River hoy: visitantes ante Belgrano, renovación de Beltrán, palito a Boca y probable XI vs. Huracán

Todas las novedades del Millonario de este miércoles 16 de septiembre, a días de recibir al Globo en el Monumental por el Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este miércoles 16 de septiembre de 2026, a días de recibir a Huracán en el Estadio Monumental por la décima jornada de la Zona B del Torneo Clausura. Habrá visitantes en Córdoba ante Belgrano, el once que pondría Ponzio, la buena noticia que recibió el León, la chicana de Patanian a Boca y se negocia por la renovación de Santiago Beltrán.

Visitantes ante Belgrano

El próximo fin de semana del 17 y 18 de octubre, River visitará a Belgrano en el Mario Alberto Kempes. Según pudo saber Bolavip, la parcialidad del Millonario podrá decir presente en Córdoba. Cabe recordar que en en mayo de este año, ambos equipos se vieron las caras en el mismo escenario por la final del Apertura.

Los hinchas de River en el Kempes. (Foto: Getty).

El XI para recibir a Huracán

Leonardo Ponzio afrontará su cuarto partido como entrenador de River y, ante Huracán, buscará su cuarta victoria. El León reemplazó a Eduardo Coudet y con él llegaron los resultados y también el rendimiento. El próximo sábado, a partir de las 19 horas, el Millonario recibirá en el Monumental al Globo por la décima jornada de la Zona B del Clausura.

De cara al cruce contra Huracán, lo más probable es que Leonardo Ponzio repita el mismo equipo inicial que puso en sus tres presentaciones -ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán- ya que cuenta con todo sus jugadores

Si bien resta la confirmación de Leonardo Ponzio, la formación ante Huracán en el duelo del próximo sábado en el Estadio Monumental sería con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

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Leonardo Ponzio. (Foto: Prensa River).

Buenas noticias para Ponzio

Tras el duelo ante Atlético Tucumán del pasado fin de semana, tanto Tobías Andrada como Tomás Galván habían salido con molestias físicas. Afortunadamente para Leo Ponzio, ambos jugadores se entrenaron a la par de sus compañeros y dirán presente el próximo sábado ante Huracán.

Tobías Andrada. (Foto: Prensa River).

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Patanian chicaneó a Boca tras la polémica ante Sao Paulo

El ex vicepresidente de River fue picante en Instagram luego del duelo entre Boca y Sao Paulo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, duelo en el que al equipo brasileño le anularon un polémico tanto que podría haber derivado en la igualdad de la serie.

Patanian, ex vicepresidente de River, utilizó su cuenta de Instagram y reposteó una historia en la que Cristian Traverso -integrante del Boca campeón de todo en la era Bianchi- afirmó que el árbitro Oscar Ruiz era uno más de ellos. En los comentarios agregó: “Vuelve, todo vuelve”.

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Optimismo por la renovación de Beltrán

Como Beltrán era un arquero de Reserva, su contrato era acorde a esa situación, pero como todo cambió radicalmente, en River ya iniciaron las gestiones para extender su vínculo, realizar una mejora salarial considerable y ponerle una cláusula de rescisión importantes.

River le ofrece a Santiago Beltrán un contrato hasta diciembre de 2029 con una mejora salarial y una cláusula de salida de 100 millones de euros. La idea, lógicamente, no es venderlo a ese valor, sino evitar que cualquier equipo del mundo que tenga una billetera abultada se lo lleve.

Santiago Beltrán. (Foto: Getty).

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