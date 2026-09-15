Con Messi y con varias caras nuevas: salió la lista de la Selección Argentina para la fecha FIFA

Lionel Scaloni confirmó la primera nómina de convocados post Mundial. La fecha FIFA se jugará del 20 de septiembre al 6 de octubre.

Luego de lo que fue la participación en el Mundial 2026, la Selección Argentina pone primera desde aquella final perdida ante España. Más allá de tratarse de una fecha FIFA más extensa, que durará desde el 20 de septiembre hasta el 6 de octubre, para la Albiceleste será especial por varios motivos.

La primera gran sorpresa es la presencia de Lionel Messi. El 10 y capitán anunció su retiro de la Selección el pasado 31 de agosto en sus redes sociales y ya iba a formar parte del equipo nacional, pero fue convocado para tener su merecida despedida en el país.

En un comunicado oficial de AFA, se anunció que “los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre. Además, se confirmó que los jugadores convocados del medio local se darán a conocer el próximo viernes. Por ende, la despedida del 10 será en el Monumental ante Benín, el martes 6.

Bajo ese contexto, Lionel Scaloni confirmó la primera lista post Mundial, donde la Selección enfrentará a Bolivia, Benín y Burkina Faso.

Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone. DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi.

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