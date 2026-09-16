Boca hoy: entrenamiento en Brasil, habló Arruabarrena, Vasco no podrá usar su estadio y más

Después de la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana, Boca comenzó el miércoles 16 de septiembre entrenándose en Brasil antes de regresar a Buenos Aires. Rodolfo Arruabarrena ya piensa en San Lorenzo, que será el próximo desafío del Xeneize en el Torneo Clausura.

Se acerca la vuelta de Battaglia

Rodrigo Battaglia está cada vez más cerca de volver a las canchas de manera oficial. El mediocampista, que también puede oficiar de marcador central, va recuperando ritmo de a poco y su retorno está estipulado más para comienzos de octubre que para finales de septiembre.

Más allá de algún rumor que circula sobre una posible convocatoria ante Racing, Bolavip pudo saber que es muy complicado que esté a disposición para ese cruce de Copa Argentina. El ex Mineiro todavía no tuvo ni una práctica de fútbol a la par de sus compañeros. De todas formas, podría integrar la nómina e ir a Rosario para acompañar al resto de la delegación.

Vasco da Gama no podrá recibir a Boca en su estadio

Vasco da Gama se hizo fuerte en el Estadio São Januário ante Independiente Santa Fe, le ganó 2 a 0 y se aseguró su lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana. Allí se verá las caras con Boca Juniors, que dejó en el camino a Sao Paulo tras vencerlo en La Bombonera y empatar en el Morumbí.

Un detalle no menor es que Vasco no podrá jugar ante Boca por las semifinales del certamen continental en el Estadio São Januário. Eso se debe a que la Conmebol exige una capacidad mínima para 30 mil espectadores en esta fase y en el caso del estadio del elenco brasileño, la misma es de 20.419.

La palabra de Arruabarrena

Boca Juniors superó a Sao Paulo por 2-1 en el global y accedió a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. En la próxima instancia, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena enfrentarán a Vasco da Gama, otro duro rival brasileño, el último obstáculo hacia la gran final del torneo en Barranquilla.

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En conferencia de prensa, el Vasco se mostró conforme con la labor de su equipo en Brasil y se sinceró sobre el gran objetivo que tiene en su segundo ciclo como DT del club.