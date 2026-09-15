Sao Paulo vs. Boca EN VIVO y ONLINE por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026: alineaciones confirmadas

El Xeneize visita el Morumbí para defender la victoria que consiguió en La Bombonera. Seguí el minuto a minuto.

En el Morumbí, Boca y Sao Paulo se ven las caras por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará defender el resultado obtenido en la ida para poder meterse entre los cuatro mejores equipos del certamen.

Ambos se enfrentan una semana después del choque en La Bombonera, que terminó 1 a 0 en victoria para el conjunto argentino. Aquella noche, la diferencia la hizo Miguel Merentiel, que fue el autor del único gol de la serie hasta el momento.

El fin de semana, Boca se impuso sobre Central Córdoba con la mayoría de sus titulares preservados para este partido. Por su parte, el Tricolor cayó en el clásico frente a Palmeiras por 2 a 0, también con varios suplentes en cancha.

Alineaciones confirmadas de Sao Paulo y Boca

Rodolfo Arruabarrena definió el 11 de Boca, que saldrá a jugar al Morumbí con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Por su parte, el Tricolor irá con Rafael; Domingos Duarte, Robert Arboleda, Sabino; Lucas Ramón, Danielzinho, Marcos Antonio, Iago; Artur, Gustavo Santana y Luciano.

Apedrearon el micro de Boca

De milagro no se rompieron estos vidrios, con los piedrazos que le arrojaron los hinchas de San Pablo al micro, que llevaba a la delegación de Boca Juniors. Repudiable y cobarde acto de los torcedores. pic.twitter.com/nbzR78V89l — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) September 15, 2026

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Minuto a minuto de Sao Paulo vs. Boca