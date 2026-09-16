Con la Campeones Cup: todos los títulos que ganó Lionel Messi en su carrera

Con un gol del astro argentino, Inter Miami doblegó a Cruz Azul y se quedó con un nuevo trofeo.

En el Nu Stadium, Inter Miami derrotó este miércoles a Cruz Azul en el marco de la Campeones Cup. Lionel Messi, con un cabezazo certero en el comienzo del partido, y Casemiro, sobre el final, anotaron los tantos para darle un nuevo título al combinado estadounidense.

Desde 2018, este certamen internacional enfrenta al campeón de la última temporada de la MLS y al Campeón de Campeones del fútbol mexicano. Aunque es un título oficial entre estas dos federaciones, no está homologado por FIFA ni CONCACAF.

Con el trofeo levantado este miércoles, Messi alcanzó la marca de 48 títulos en su carrera y, con 39 años, tiene hambre y va por más en el conjunto de la Florida, donde ya sumó 4 trofeos desde su arribo a la institución en 2023.

MESSI HEADS IT IN! 😱



Leo's 100th career goal for @InterMiamiCF opens the scoring against Cruz Azul in @CampeonesCup. pic.twitter.com/M1cI6nOIhC — Major League Soccer (@MLS) September 17, 2026

En la misma línea, Kily González sumó su primera estrella en Inter Miami justo en lo que fue su debut oficial con las Garzas. El exmediocampista inició con el pie derecho su ciclo al frente del equipo.

Todos los títulos de Lionel Messi

Champions League: 4 (2005/06; 2008/09; 2010/11 y 2014/15)

(2005/06; 2008/09; 2010/11 y 2014/15) Mundial de Clubes: 3 (2009; 2011 y 2015).

(2009; 2011 y 2015). Supercopa de Europa: 3 (2009/10; 2011/12 y 2015/16).

(2009/10; 2011/12 y 2015/16). La Liga: 10 (2004/05 · 2005/06; 2008/09; 2009/10; 2010/11; 2012/13; 2014/15; 2015/16; 2017/18 y 2018/19)

(2004/05 · 2005/06; 2008/09; 2009/10; 2010/11; 2012/13; 2014/15; 2015/16; 2017/18 y 2018/19) Copa del Rey: 7 (2008/09; 2011/12; 2014/15; 2015/16; 2016/17; 2017/18 y 2020/21).

(2008/09; 2011/12; 2014/15; 2015/16; 2016/17; 2017/18 y 2020/21). Supercopa de España: 8 (2005/06; 2006/07; 2009/10; 2010/11; 2011/12; 2013/14; 2016/17 y 2018/19)

(2005/06; 2006/07; 2009/10; 2010/11; 2011/12; 2013/14; 2016/17 y 2018/19) Ligue 1: 2 (2021/22 y 2022/23).

(2021/22 y 2022/23). Supercopa de Francia: 1 (2021/22).

(2021/22). Leagues Cup: 1 (2023)

(2023) Supporters Shield: 1 (2024)

(2024) MLS : 1 (2025)

: (2025) Campeones Cup : 1 (2026)*

: 1 (2026)* Mundial: 1 (2022)

(2022) Copa América: 2 (2021 y 2024).

(2021 y 2024). Mundial Sub-20: 1 (2005).

(2005). Juegos Olímpicos: 1 (2008).

(2008). Finalissima: 1 (2022).

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*Título oficial de MLS y Liga MX. No homologado por FIFA ni CONCACAF.

Inter Miami emparejó el reparto de la Campeones Cup

El certamen que se disputa desde 2018 ahora tiene 4 títulos de cada lado de la frontera. Tigres, en dos oportunidades, América y Toluca ganaron como campeones mexicanos, mientras que Columbus Crew, Atlanta United, New York City FC e Inter Miami lo hicieron para Estados Unidos.

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