Corinthians vs. Estudiantes, EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto

Luego del 1-1 que tuvo lugar en La Plata hace una semana, el Timao y el Pincha vuelven a verse las caras en el certamen continental.

Este miércoles, en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2026, Corinthians y Estudiantes de La Plata vuelven a encontrarse frente a frente, en esta oportunidad en el Estadio Neo Química Arena de Sao Paulo, Brasil. Lo hacen con el objetivo en común de meterse en la próxima etapa del certamen continental.

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Cabe destacar que, hace exactamente una semana, en el Estadio UNO de la ciudad de La Plata, el Pincha y el Timao empataron 1-1 por el cotejo de ida, dejando la serie completamente abierta, pero con una leve ventaja para el conjunto brasileño, dada su localía en la vuelta. Alexis Castro y Kaio César marcaron los goles en ese entonces.

Las formaciones de Corinthians y Estudiantes

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; André Carrillo, Breno Bidon, Allan; Rodrigo Garro; Kaio César y Memphis Depay.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

La previa de Corinthians vs. Estudiantes

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