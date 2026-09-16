Thomas Tuchel sigue golpeado por la eliminación de Inglaterra en el Mundial: “El nivel de locura que Argentina puso”

A dos meses del duelo de semifinales, el entrenador del combinado británico aportó su visión sobre el desenlace del partido y sus opciones para evitar la caída.

A pesar de la derrota en la final ante España, la Selección Argentina firmó en 2026 uno de esos Mundiales que quedarán para siempre en el recuerdo de sus hinchas. Con un magnífico Lionel Messi de 39 años, el equipo escribió una página dorada en aquella semifinal ante Inglaterra.

Mientras en Argentina se festejaron los goles agónicos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para dar vuelta la historia en este clásico internacional, en Inglaterra aún buscan culpables y Thomas Tuchel es uno de los más apuntados.

Al DT le reclaman la retrasada defensa del último tramo del partido que le permitió a la Albiceleste ir a buscarlo y encontrar una victoria histórica. Al respecto, Tuchel compartió sus sensaciones en el documental que se publicó esta semana sobre su participación en la cita mundialista.

“Es mi cicatriz. Es la cicatriz de los jugadores. Tengo que vivir con ella. Nadie está más dolido que yo. Nadie lo quería más. Ahora podría torturarme indefinidamente y pensar: ‘Si hubiera hecho cambios diferentes, entonces habríamos ganado el partido’. Pero simplemente no lo sabes”, explicó el DT.

Enzo Fernández festeja ante Inglaterra. (Foto: Getty)

Y siguió: “Confiamos en nuestra hermandad, nuestra mentalidad y nuestra calidad individual. Argentina también tiene todo eso: hermandad, mentalidad. Para ellos significa muchísimo, especialmente contra Inglaterra…”.

Publicidad

Los posibles cambios para otro desenlace

“El nivel de locura que Argentina puso, cambio tras cambio tras cambio, un cambio ofensivo después del otro. Nunca habrían hecho esos cambios si no estuvieran 1-0 abajo. Era un 3-1-6. ¿Quién juega con un 3-1-6?”, recordó sobre el desespero de los de Scaloni para dar vuelta la historia.

Y analizó opciones alternativas, incluyendo un planteo más ofensivo para cuidar la ventaja: “Podríamos haberlo hecho y quizá haber perdido 2-1, y la gente habría dicho: ‘¿Está loco? Lo hizo contra Noruega, terminó el partido con cinco. ¿Por qué no terminó el partido (contra Argentina) con cinco?’. Esa fue simplemente mi solución al problema. Intenté ayudar. Uno no intenta imponer algo por su ego”.

Datos clave

Thomas Tuchel dirigió a Inglaterra en la derrota de semifinales del Mundial 2026.

dirigió a Inglaterra en la derrota de semifinales del Mundial 2026. Enzo Fernández y Lautaro Martínez anotaron los goles del triunfo para Argentina.

anotaron los goles del triunfo para Argentina. Esquema táctico 3-1-6 fue la formación utilizada por Argentina para revertir el marcador.