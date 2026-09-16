Inter Miami vs. Cruz Azul EN VIVO y ONLINE por la Campeones Cup: Lionel Messi, presente ante los mexicanos

Los ganadores de la MLS y la Liga MX se enfrentan en Miami en una nueva final para el astro argentino.

En el Nu Stadium, Inter Miami recibirá este miércoles a Cruz Azul en el marco del Campeones Cup. Los vencedores de las últimas ediciones de la MLS y la Liga MX se enfrentan entre sí en la casa de las Garzas desde las 21 y con la transmisión de Apple TV.

El elenco capitaneado por Lionel Messi contará con el debut de Kily González como entrenador. Cabe recordar que se trata de una final oficial para las ligas de México y Estados Unidos, pero no cuenta con la homologación de CONCACAF ni FIFA.

Minuto a minuto

Las alineaciones de Inter Miami y Cruz Azul

Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Matías Galarza Fonda, Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame. DT: Kily González.

Cruz Azul: Kevin Mier; Willer Ditta, Amaury García, Jesús Orozco Chiquete; Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Erik Lira, Carlos Rotondi; José Paradela, Carlos Rodríguez; y Nicolás Ibáñez. DT: Joel Huiqui.