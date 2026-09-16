Clasificó Atlético Mineiro: cuándo podría jugar contra Boca y cómo está el cuadro de la Copa Sudamericana

En un partido repleto de goles, el Peixe se quedó con las manos vacías al mostrarse errático en la tanda de penales.

Ante Sao Paulo, Boca Juniors se convirtió este martes en semifinalista de la Copa Sudamericana 2026 y suma méritos como candidato al título. Sin embargo, este miércoles abrochó su clasificación otro de los equipos fuertes del continente: Atlético Mineiro.

Con Neymar ausente por lesión, Santos cayó por 4-2 ante los dirigidos por Eduardo Domínguez, que empataron de forma agónica el global por 4-4. En la tanda de penales, Mineiro fue más efectivo con su arquero Gabriel Delfim como figura.

¡¡¡GABIGOL DE CARA AL ARCO NO FALLA!!! Gran pase de Arthur, error garrafal en la barrida de Lyanco y Gabriel Barbosa pone el 4-3 en el global a favor de Santos vs. Atl. Mineiro.



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El club brasileño enfrentará en la siguiente instancia al vencedor entre Cienciano y Montevideo City Torque, que definirán su llave este jueves en la capital uruguaya tras la victoria por 2-0 de los peruanos en la altura. Del otro lado de la llave, Boca chocará ante Vasco da Gama por uno de los boletos a la gran final.

¡¡¡CENTRO DE CASTAÑO Y GOL DE CUELLO PARA QUE ATLÉTICO MINEIRO LLEVE LA SERIE A LOS PENALES VS. SANTOS!!!



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Cuándo podrían cruzarse Boca y Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana

En caso de que tanto Boca como Atlético Mineiro continúen a paso firme en la Copa Sudamericana 2026, los gigantes del continente se enfrentarían en una hipotética final, el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

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El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

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