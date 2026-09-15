Los hinchas de Boca desaprobaron a un titular ante Sao Paulo: “Otra oportunidad perdida”

A pesar de la clasificación del Xeneize en Brasil, Alan Velasco recibió críticas por su rendimiento en este compromiso.

Tras la victoria en La Bombonera, Boca Juniors empató por 1-1 este martes ante Sao Paulo, esta vez en el Estadio Morumbí, y se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Leandro Lozano, en la segunda mitad, metió el tanto para el Xeneize.

El rendimiento del equipo de Rodolfo Arruabarrena fue bueno, sobre todo a nivel defensivo para aguantar la presión en el final. Sin embargo, uno de los jugadores no recibió la aprobación del público.

Se trata de Alan Velasco, que fue titular este martes tras encadenar una buena seguidilla de partidos, incluso con buen aporte goleador. El surgido de Independiente no tuvo una buena noche en San Pablo y fue primera tendencia en Argentina por los comentarios de los hinchas.

“Otra oportunidad perdida por Velasco”, sentenció uno de los usuarios al momento de su salida en el segundo tiempo. Otro, analizó: “Otro partido grande en el que Velasco se hizo chico. Venía en remontada, pero bueh…”.

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