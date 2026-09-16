Atlético Tucumán, el segundo clasificado a semifinales de Copa Argentina: cómo está el cuadro

En cancha de Los Andes, la Lepra Mendocina cayó como campeón defensor y el Decano sueña con el título.

La edición 2026 de la Copa Argentina está en su recta final y, poco a poco, se arman los cruces de semifinales. Este miércoles se jugó una nueva llave en la que se definió al segundo clasificado para dicha instancia, que deja a los clubes a dos victorias de un título y de la Copa Libertadores 2027.

En el triunfo ante Midland por penales, Banfield se cargó la semana pasada al último sobreviviente del ascenso y se convirtió en el primer clasificado para las semifinales. El Taladro aún espera por Boca o Racing, que definirán ese boleto el 27 de septiembre.

Es Atlético Tucumán el segundo equipo confirmado para las semifinales. El Decano se impuso este miércoles ante Atlético Tucumán por penales en el Estadio Eduardo Gallardón, casa de Los Andes.

¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 45´, Arce marcó el 1-0 ante #AtléticoTucumán, por los cuartos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/wJTuHRUiTV — TyC Sports (@TyCSports) September 16, 2026

Tras el gol de Álex Arce de penal en el final de la primera mitad, Alexis Canelo lo empató de forma agónica para extender el duelo a la tanda desde los 12 pasos. Allí, Luis Ingolotti tapó tres remates y ahora los de Julio Falcioni esperan por Platense o Estudiantes.

¡AGÓNICO EMPATE DE ATLÉTICO TUCUMÁN!



En una de las últimas, Canelo marcó el 1-1 ante Independiente Rivadavia, por un lugar en las semifinales de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/cGl8Lhrwl7 — TyC Sports (@TyCSports) September 16, 2026

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