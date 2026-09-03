Luego de la noche heroica del colombiano, el histórico arquero del Xeneize destacó sus virtudes y falencias.

Álvaro Montero gana confianza debajo de los tres palos de Boca Juniors y este miércoles logró ser la figura del equipo al atajar dos penales en la definición ante Vélez Sarsfield para acceder a los cuartos de final de la Copa Argentina. Tras las dudas iniciales, el colombiano comienza a convertirse en un jugador importante en el equipo de Rodolfo Arruabarrena.

En ese contexto, en una entrevista para Planeta Boca Juniors, el Mono Navarro Montoya, uno de los arqueros más importantes de la historia del club de la Ribera, analizó este primer puñado de partidos del colombiano.

El ganador de 5 títulos con la camiseta de Boca le ofreció un simple consejo a Montero que le sirvió en su etapa como arquero: “Voy a repetir algo que me decía siempre mi papá: que no invente nada“.

“Siempre me decía eso mi papá, cuando llegaban los momentos determinantes. No inventes nada. Hacé lo que vos sabés. No quieras demostrar que sos bueno, porque si vos estás en Boca es porque sos bueno. Yo le diría eso”, se extendió el Mono.

Las correcciones de Navarro Montoya a Montero

“Lo invitaría a posicionarse mejor sobre todo en el juego aéreo. Porque en Boca es muy importante que el arquero no sea solamente de área chica, sino que domine toda el área”, señaló el DT y panelista sobre una de las principales falencias de Montero.

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“Cuando los arqueros son muy altos, por una cuestión biomecánica y de traslación, tienen problemas en el juego aéreo. Porque el juego aéreo es una cuestión de coordinación. Entonces, tiene que trabajar mucho en eso. Es un mal de los arqueros tan altos”, explicó.

Y cerró: “Ahora hay una moda que parece que el arquero tiene que medir de dos metros para arriba… No es una cuestión de ocupar espacios, sino de cómo ocupar esos espacios”.

Datos clave

Álvaro Montero atajó dos penales ante Vélez por la Copa Argentina.

atajó dos penales ante Vélez por la Copa Argentina. Navarro Montoya le aconsejó al arquero colombiano que “no invente nada”.

le aconsejó al arquero colombiano que “no invente nada”. El ganador de 5 títulos sugirió que Montero mejore en el juego aéreo.