Con la renovación del piloto argentino, Alpine ya tiene a su equipo confirmado para la temporada 2027.

Alpine confirmó la extensión del vínculo con Franco Colapinto, que seguirá siendo piloto titular en la temporada 2027. De esta manera, el argentino correrá por el resto de este año con la tranquilidad de saber que su continuidad en la Fórmula 1 está asegurada.

En la previa del Gran Premio de Italia, en Monza, su compañero Pierre Gasly se mostró contento por la renovación del argentino, con quien comparte equipo desde mayo de 2025, cuando el de Pilar reemplazó a Jack Doohan.

“Me alegro por Franco. Creo que estamos trabajando bien juntos con el equipo, en la manera en que estamos haciendo avanzar al equipo y en la dinámica que tenemos”, sentenció el experimentado piloto francés.

Y se extendió, elogiando a Colapinto: “Creo que él ha aprendido mucho durante estos últimos dos años en la Fórmula 1 y sí, me alegro por él. Espero que podamos seguir aportando puntos al equipo y ofreciendo el mejor rendimiento”.

GP de Italia: horarios y dónde ver la carrera que se corre en Monza

Como toda la Fórmula 1, el GP de Italia se podrá sintonizar mediante Disney +.

Viernes 4 de septiembre

Práctica Libre 1: 08:30

Práctica Libre 2: 12:00

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Sábado 5 de septiembre

Práctica Libre 3: 07:30

Clasificación: 11:00

Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10:00

Horarios correspondientes a la República Argentina.

Los lugares confirmados de la grilla 2027 de la Fórmula 1

Mercedes: A confirmar / A confirmar

Ferrari: Charles Leclerc / Lewis Hamilton

Red Bull: Max Verstappen / A confirmar

McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri

Alpine: Pierre Gasly / Franco Colapinto

Williams: Alex Albon / Carlos Sainz

VCARB: A confirmar / A confirmar

Haas: A confirmar / A confirmar

Audi: A confirmar / A confirmar

Cadillac: Valtteri Bottas / Checo Pérez

Aston Martin: A confirmar / A confirmar

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