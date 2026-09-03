Alpine confirmó la extensión del vínculo con Franco Colapinto, que seguirá siendo piloto titular en la temporada 2027. De esta manera, el argentino correrá por el resto de este año con la tranquilidad de saber que su continuidad en la Fórmula 1 está asegurada.
En la previa del Gran Premio de Italia, en Monza, su compañero Pierre Gasly se mostró contento por la renovación del argentino, con quien comparte equipo desde mayo de 2025, cuando el de Pilar reemplazó a Jack Doohan.
“Me alegro por Franco. Creo que estamos trabajando bien juntos con el equipo, en la manera en que estamos haciendo avanzar al equipo y en la dinámica que tenemos”, sentenció el experimentado piloto francés.
Y se extendió, elogiando a Colapinto: “Creo que él ha aprendido mucho durante estos últimos dos años en la Fórmula 1 y sí, me alegro por él. Espero que podamos seguir aportando puntos al equipo y ofreciendo el mejor rendimiento”.
GP de Italia: horarios y dónde ver la carrera que se corre en Monza
Como toda la Fórmula 1, el GP de Italia se podrá sintonizar mediante Disney +.
Viernes 4 de septiembre
- Práctica Libre 1: 08:30
- Práctica Libre 2: 12:00
Sábado 5 de septiembre
- Práctica Libre 3: 07:30
- Clasificación: 11:00
Domingo 6 de septiembre
- Carrera: 10:00
Horarios correspondientes a la República Argentina.
Alpine confirmó que Pierre Gasly se perderá el Gran Premio de Italia durante la FP1 y será reemplazado por Paul Aron
Los lugares confirmados de la grilla 2027 de la Fórmula 1
- Mercedes: A confirmar / A confirmar
- Ferrari: Charles Leclerc / Lewis Hamilton
- Red Bull: Max Verstappen / A confirmar
- McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri
- Alpine: Pierre Gasly / Franco Colapinto
- Williams: Alex Albon / Carlos Sainz
- VCARB: A confirmar / A confirmar
- Haas: A confirmar / A confirmar
- Audi: A confirmar / A confirmar
- Cadillac: Valtteri Bottas / Checo Pérez
- Aston Martin: A confirmar / A confirmar
Datos clave
- Franco Colapinto renovó contrato con Alpine como piloto titular para la temporada 2027.
- Pierre Gasly elogió al argentino tras confirmarse la dupla de Alpine para 2027.
- El GP de Italia en Monza se correrá el domingo 6 de septiembre.