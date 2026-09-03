Boca recibió una aprobación del Gobierno de la Ciudad para La Bombonera: el comunicado

Este jueves, el Xeneize informó que la Legislatura Porteña le otorgó un permiso exclusivo con vigencia por 20 años.

Este jueves por la tarde, Boca recibió una buena noticia: el Gobierno de la Ciudad le aprobó la utilización de un uso exclusivo de las calles internas que transcurren dentro del complejo que integran La Bombonera y también el Complejo Pedro Pompilio. En ese sentido, a través de las redes sociales de la institución, lo informó en un comunicado oficial.

Estadio Alberto J. Armando, La Bombonera. (Getty Images)

Bien se sabe que las instalaciones del Xeneize cuentan con la llamativa particularidad de que dentro de las mismas hay tres arterias que se cortan para la vía pública y son partes fundamentales para trasladarse dentro del predio. De esta manera, la Legislatura Porteña se expresó en las últimas horas y el conjunto de la ribera reveló la novedad.

Lo cierto es que, tal como lo informó por sus canales oficiales, Boca reveló la aprobación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha habilitación que se confirmó este jueves 3 de septiembre, le otorga uso exclusivo y gratuito por 20 años de tres calles claves que atraviesan las instalaciones: Wenceslao Villafañe, Espora y Aristóbulo del Valle.

Estadio Alberto J. Armando, La Bombonera. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que esta aprobación no está vinculada a la ampliación de La Bombonera. Si bien todos los cañones apuntan a que podría haber novedades en los próximos meses, la realidad marca que todavía no hubo avances significativos y la dirigencia no recibió el visto bueno del Gobierno de la Ciudad para empezar las obras.

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El comunicado oficial de Boca

“Boca Juniors informa que se le ha otorgado al club el uso exclusivo, precario y gratuito por 20 años de los tramos de tres calles que atraviesan las instalaciones de la Bombonera y del complejo de Casa Amarilla, tras las debidas audiencias públicas y la aprobación final con 53 votos afirmativos y ninguno negativo (dos abstenciones) en la Legislatura Porteña.

Con respecto a los tres tramos en cuestión, el primero corresponde a la calle Wenceslao Villafañe, entre su intersección con Del Valle Iberlucea y la calle Espora; el segundo comprende la calle Espora, entre Wenceslao Villafañe y Aristóbulo del Valle; y el tercero abarca Aristóbulo del Valle, entre Espora e Irala.

Se trata de segmentos de vía pública vinculados al entorno del predio que utiliza el club desde hace muchísimos años, con el objetivo de desarrollar sus actividades deportivas, sociales, culturales y comunitarias.

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El Club ejercía hace décadas la posesión de estos terrenos, que nunca habían sido abiertos como calles y tampoco tenían ningún tipo de infraestructura pública, y esta aprobación permite darle un marco legal y estable para que Boca pueda seguir utilizando estos espacios como parte de la organización interna de su predio”.