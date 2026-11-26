El presidente del Bicho reconoció la deuda con jugadores y empleados y explicó cómo se llegó a esa situación.

A pesar de haber hecho un buen año en lo deportivo, Argentinos Juniors está al rojo vivo en estos últimos meses del 2026. El club está inmerso en una profunda crisis financiera y Francisco Álvarez puso el grito en el cielo tras la eliminación ante Independiente.

“Hay chicos que no pueden pagar el alquiler, te da cosa pedirles algo a los del staff. El clima en el vestuario es incómodo también, nos mienten, la plata no aparece. Hemos juntado de nuestros bolsillos para darle al staff y a los más chicos. Da bronca. Ni vienen a pedirnos perdón. Todavía no hay nada. Lo que dicen no se cumple”, reveló el defensor.

Ahora, Argentinos estará obligado a vender en el próximo mercado de pases y Francisco Álvarez, junto a Hernán López Muñoz, están en negociaciones con Boca para que el club de La Paternal pueda saldar deudas.

En ese contexto, Cristian Malaspina, presidente de Argentinos, le respondió a su jugador este jueves en charla con AZZ: “Que les debemos plata es verdad. Le estamos debiendo dos meses al plantel y los premios de este año. Ya lo hablé con Fran, se equivocan. Que no estamos presentes es mentira. De hecho, mi oficina está en el predio, me ven entrando todos los días. Les expliqué la situación desde el día uno y siempre les pedí disculpas por la situación. Corresponde estar al día y no pude lograrlo”.

“Eso que dice de los chicos fue algo de plata que pudo conseguir al club para pagarles a los más chicos. El tema del staff no tengo ni idea, algunos empleados me dijeron que no, pero no voy a entrar en esa polémica porque son muchos empleados en el club”, continuó el también Secretario General de la AFA.

Y completó: “Estoy acá diciendo que es mi responsabilidad, que les pedí disculpas. Siempre les expliqué el quilombo de este año, el fideicomiso que no salió, perder todos los descubiertos que teníamos en los bancos con las causas, los allanamientos, los embargos… Haber quedado afuera de la Copa Libertadores fue perder plata. Con las ventas pudimos empezar a acomodar los números. Con el mercado que se viene es intentar volver a estar normalizados”.

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Hasta ahora, la deuda persiste tal como afirman los futbolistas. Del otro lado, AFA prestó capital para que Argentinos pueda apagar incendios antes del dinero fresco que pueda ingresar en el mercado de pases.

El duro momento de Ryoga Kida, juvenil de Argentinos

El japonés, de 21 años, llegó a Argentinos Juniors en febrero de 2024 y este año tuvo sus primeras apariciones en Primera. Incluso, llegó a anotarle un gol a Barracas Central en 5 partidos disputados. Pero su situación cambió y podría irse anticipadamente del club.

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Ryoga Kida está cedido desde Nagoya Grampus hasta el 31 de diciembre, pero analiza volverse a Japón por la deuda de la institución con él. Le deben 8 millones de pesos y les pidió ayuda a sus compañeros para poder costear el pasaje de regreso a su país. Hasta ahora, intimó dos veces a Argentinos, pero aún hay deuda y pretende cobrarla antes de irse del país.

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