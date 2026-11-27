En Montevideo, Uruguay, los brasileños y el Pincha se miden para definir al nuevo campeón de América.

¡Llegó el día! Este sábado, Palmeiras y Estudiantes de La Plata se miden por la final de la Copa Libertadores 2026 para definir al nuevo campeón. El partido que se disputa en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, comienza a las 17 horas (de Argentina) y cuenta con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela de principal y Juan Soto (VAR).

El elenco de Sao Paulo lleva 3 partidos sin ganar entre todas las competiciones, por lo que transita un presente complicado. En lo que respecta a este certamen, los brasileños vienen de eliminar a Fluminense por penales tras un global de 2-2 para llegar a esta instancia. Así las cosas, los de Abel Ferreira quieren levantar el trofeo por cuarta vez en su historia.

El Pincha viene de salir campeón de la Supercopa Argentina al ganarle 3-2 a Independiente Rivadavia de Mendoza. Por otro lado, venció por penales a Flamengo tras un global de 0-0 y aguantando con un hombre menos en Río de Janeiro, para avanzar de ronda. De esta forma, los del Cacique Medina buscan su quinta Copa Libertadores.

Guido Carrillo, capitán de Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

Las posibles formaciones de Palmeiras y Estudiantes

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Joaquín Piquerez o Arthur; Jhon Arias, Flaco López y Vítor Roque o Mauricio.

ESTUDIANTES: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo.

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El equipo arbitral en la final de la Copa Libertadores

Árbitro principal: Jesús Valenzuela (VEN)

Árbitro asistente 1: Jorge Urrego (VEN)

Árbitro asistente 2: Tulio Moreno (VEN)

4to árbitro: Alexis Herrera (VEN)

5to árbitro: Jhon A. Gallego (COL)

VAR: Juan Soto (VEN)

AVAR 1: Yender Herrera (VEN)

AVAR 2: Alexander Guzmán (COL)

AVAR 3: David Rodríguez (COL)

Dónde ver Palmeiras – Estudiantes, por la final de la Copa Libertadores

Para seguir en vivo la transmisión oficial del enfrentamiento entre Atlético Mineiro y Boca por la final de la Copa Sudamericana 2026, hay tres opciones disponibles. Esto se debe a que Telefé y Fox Sports son los canales encargados del partido que define al nuevo campeón. Además, es transmitido por Disney Premium a través de la plataforma digital.

La previa de Palmeiras – Estudiantes

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El cuadro final de la Copa Libertadores